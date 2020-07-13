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【積金贏家】全港首個MPF投資賽　贏取3萬元現金獎　首1000位參加者獲50元HKTVmall禮券

理財智慧 19:06 2020/07/13

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股票模擬投資比賽聽得多，強積金（MPF）也有模擬投資比賽，相信是全港第一次！MPF受託人BCT銀聯集團推出網上模擬MPF投資遊戲「BCT聯盟 • 積金之戰」，並會送出總值十萬元的獎金獎品。

凡年滿18歲，持有效香港身份證的市民均可在7月24日前登記。遊戲日期由8月3日至12月31日止，遊戲戶口開始時會有20萬元虛擬MPF資產，之後每月注入5,000元虛擬MPF供款，參加者可自由選擇/轉換基金，並在遊戲期間進行一系列「e任務」包括：每月查閱「戶口結單」、參閱「市場前瞻」及每季完成「BCT投資配置易 」(BCT iPortfolio)。

在活動完結時，戶口結餘最多(佔70%)及「e任務」得分最高(佔30%)的頭三名參加者，將成為冠、亞、季軍，分別獲得30,000、15,000及8,000港元現金獎賞。而每月投資回報增長率最高的參加者，則成為每月之星，可獲得包括任天堂Switch NS主機套裝、Apple iPad平板電腦及Dyson - Supersonic 風筒等禮品。另外，首1,000位登記並於8月3日起登入遊戲戶口的參加者，可得50港元HKTVmall 電子購物禮券乙張。活動送出禮金禮品總值達十萬元。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，很多MPF成員的痛點都是無從入手，其實現時強積金管理已趨數碼化，只要電腦、手機在手，已可隨時隨地收取最新資訊，評估投資風險及轉換基金。「BCT今次推出模擬投資遊戲，正是希望參加者，尤其是剛進入職場的青年一族，可以透過我們嶄新的e旅程，嘗試退休策劃，體驗管理MPF戶口。」張繼聰、張曦雯及MPF投資專欄作家梁世傑已獲邀成為遊戲的星級玩家，與參加者一起接受挑戰。

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