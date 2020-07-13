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【火鍋股】湊湊火鍋將在港開第四間分店　年底擬進軍星馬泰

金融經濟 18:25 2020/07/13

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內媒報道，呷哺呷哺 （00520） 旗下的中高端火鍋品牌湊湊火鍋宣布3年海外擴張計劃，將在香港開設第四間分店，今年亦打算進軍東南亞市場，冀年底前於新加坡、泰國及馬來西亞等海外市場開設首間湊湊火鍋。

呷哺呷哺今日跌0.1%，收報8.22元。

湊湊自去年起積極開展境外佈局，分別於8月及12月於香港開設3間湊湊火鍋。湊湊餐飲行政總裁張振緯表示，湊湊於境外的試水已經完成，認為其調性很適合在國外發展，今年計劃拓展至東南亞，明年韓國及日本，後年則是歐洲，但會視乎疫情作調整。

張振緯續指，目前湊湊在疫情後已恢復到8至9成水平，疫情亦有助其與商業地產商協商租金及獲得更好位置，故不會停止擴張計劃，預計今年於內地的開店數目將超過2019年的54間。

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