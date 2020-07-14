【美國疫情分析】教育部長政治應聲蟲 學生安危無人理（訂戶專享）

新冠肺炎在美國愈趨猖獗，每日確診屢創新高。在尚無萬全對策之下，教育部部長德沃斯仍然決定推動秋季復課，惹來各界嘩然。翻看德沃斯歷史，上任後聲名狼藉，為保官職只有緊抱特朗普政治方向，當特朗普的政治應聲蟲，又豈敢為學生福祉向特朗普說不。

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