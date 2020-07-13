【美國疫情分析】教育部長政治先行 豈會關顧學生安危（訂戶專享） 環球政治 18:24 2020/07/13 分享： 新冠肺炎在美國愈趨猖獗，每日確診屢創新高。在尚無萬全對策之下，教育部部長德沃斯仍然決定推動秋季復課，惹來各界嘩然。翻看德沃斯歷史，上任後聲名狼藉，為保官職只有緊抱特朗普政治方向，又豈敢為學生福祉向特朗普說不。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 2020/07/11 【美國疫情分析】確診爆升 何解特朗普執着復課？（訂戶專享） 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 2020/07/08 難抵世衛官僚腐敗 特朗普「砍掉重練」錯唔哂（訂戶專享） 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 2020/07/07 【中美角力分析】TikTok跟香港割席 力保美國枉花心機（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登倡7000億經濟藍圖 實與特朗普換湯不換藥（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享） 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 2020/07/12 【美國疫情分析】何以轉軚撐戴口罩？ 特朗普低頭有苦衷（訂戶專享） 【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？ 2020/07/11 【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？ 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/11 德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 疫情 政治 特朗普 學校 美國疾病管制與預防中心 總統大選 選舉 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入