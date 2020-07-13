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【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）

金融經濟 18:21 2020/07/13

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AEON在Facebook宣布，即日起開放AEONCITY網上登記服務，供登記抽籤發售日本製UNICHARM超立體口罩，有細碼、標準、大碼供選擇，每盒30個售價99.9元，但就限量每款150盒。即日起接受登記至明日（14日）晚上11時59分，預計周三（15日）有抽籤結果。

即日起至明日（14日）晚上11時59分接受網上登記，預計周三（15日）抽籤，已登記顧客可於抽籤日到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買網址。

登記連結

UNICHARM 超立體透氣成人口罩（大碼）30片

AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩，圖為成人大碼款。

UNICHARM 超立體透氣成人口罩（標準）30片

AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩，圖為成人標準款。（網頁截圖）

UNICHARM 超立體透氣成人口罩（細碼）30片

AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩，圖為成人細碼款。（網頁截圖）

中籤者需按購買日期到指定網址付款購買，顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼，而且每位顧客每款只限購買一盒。

顧客網上付款時需同時選擇取貨地點，AEON STYLE黃埔、AEON屯門店、AEON荃灣店各提供150盒，所有訂單成功付款後，均不能改變取貨地點

值得留意的是，各款的中籤購買期限略有不同，大碼中籤購買期限由7月15日起，標準開始日期由7月16日起，而細碼的中籤購買期限則由7月17日起，所有款式中籤購買期限劃一在7月21日到期。取貨期限由7月23日起至8月31日。

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