【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）

▲ AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩。

AEON日前開放日本製UNICHARM超立體口罩在網上登記及發售，AEON今午公布抽籤結果。有登記而又抽中的市民，將會收到電郵通知，亦可再次登入指定款式的登記網址查看結果。

AEON前日起開放AEONCITY，供登記抽籤選購日本製UNICHARM超立體口罩，有細碼、標準、大碼供選擇，每盒30個售價99.9元，但就限量每款150盒。登記昨日（14日）晚上11時59分截止。

已登記顧客可於抽籤日到登記網頁，以登記電話號碼查詢抽選結果，AEON網上購物城亦會以電郵通知中選的顧客，同時提供購買網址。

顧客網上付款時需同時選擇取貨地點，AEON STYLE黃埔、AEON屯門店、AEON荃灣店各提供150盒，所有訂單成功付款後，均不能改變取貨地點。

值得留意的是，各款的中籤購買期限略有不同，大碼中籤購買期限由7月15日起，標準開始日期由7月16日起，而細碼的中籤購買期限則由7月17日起，所有款式中籤購買期限劃一在7月21日到期。取貨期限由7月23日起至8月31日。

登記及查看結果連結

1）UNICHARM 超立體透氣成人口罩（大碼）30片

▲ AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩，圖為成人大碼款。

2）UNICHARM 超立體透氣成人口罩（標準）30片

▲ AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩，圖為成人標準款。（網頁截圖）

3）UNICHARM 超立體透氣成人口罩（細碼）30片

▲ AEON即日開放網上登記服務，抽籤發售日本的UNICHARM超立體口罩，圖為成人細碼款。（網頁截圖）

中籤者需按購買日期到指定網址付款購買，顧客於購買時必需填寫登記電郵地址及電話號碼，而且每位顧客每款只限購買一盒。

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