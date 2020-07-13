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【美國疫情】德州30歲男子參加「病毒派對」後死亡

環球社會熱點 18:15 2020/07/13

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【美國疫情】德州30歲男子參加「病毒派對」後死亡

美國疫情嚴峻，德州是其中一個重災區。當地醫生透露，一名30歲男子質疑新冠肺炎是一場「騙局」，參加「病毒派對」後死亡。該男子生前表明，感到後悔、自己犯了錯。「病毒派對」是指，有人確診後舉辦派對，看看是否真的將病毒傳給他人。

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德州聖安東尼奧一間醫院的醫療總監阿普爾比（Jane Appleby）表示，該名男子起初不信真的有疫情，認為自己很年輕，不會受影響。她稱，希望透過講出這個例子，強調年輕人也有感染風險，呼籲民眾不要再心存僥倖。

阿普爾比指出，年輕患者多數不會意識到，他們病得有多嚴重，因徵狀較輕微，甚或是無徵狀患者。她續指，但檢視他們的血氧濃度等，發現他們病得比看起來嚴重。她再次呼籲民眾要認真看待疫情、佩戴口罩及勤洗手。

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University），德州是美國疫情第四嚴重的州分，累計有26.2萬人確診，3200多人死亡。德州最大城市休斯敦的疫情近乎失控，休斯敦市長希望州政府頒下禁足令。

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記者：鄧燕君

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