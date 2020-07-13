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【TikTok】TikTok於香港App Store、Google Play下架　「抖音」未見跡影

金融經濟 18:33 2020/07/13

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字節跳動旗下TikTok從香港下架，但暫未見兩大移動平台提供內地版「抖音」供用戶下載。

內地社交媒體抖音母企字節跳動早前證實，抖音海外版TikTok將撤出香港市場。本報周一（13日）嘗試分別從iOS、Android　應用程式下載平台搜尋，發現TikTok已香港區App store及Google Play 下架，但尚未見內地版「抖音」在香港平台上架。

TikTok發言人回應本地傳媒表示，7月9日（上周四）傍晚起已陸續停止服務，現時香港用戶亦無法登入TikTok。發言人續指，若香港用戶已下載中國版「抖音」仍可正常使用。

TikTok的官方網站亦表示，TikTok已於香港區終止營運，並感謝用戶給予公司一個機會為用戶的生活帶來一點歡樂。

抖音一直僅在中國內地營運，字節跳動過去一直以TikTok 在香港等境外地區開拓業務。

隨美國新冠疫情大流行、港區國安法落實，美國當局近期不斷揚言要循TikTok、微信反制內地，字節跳動重劃界線，被視為因應中國、美國未來潛在監管角力而提前部署。

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