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【內險股】平保6月個人壽險新業務保費增2%　一文看清內險上月保費收入

金融經濟 19:27 2020/07/14

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平保6月個人壽險新業務價值升2%

內地保險公司陸續公布6月保費收入，中國人保  （01339）  公告，首6個月累計原保險保費收入2456.4億元（人民幣，下同），按年增長4.4%。本網將綜合多家內險公司上月保費收入，以作投資者參考。

中國平安

平保 （02318） 公布上半年保費收入數據，其中壽險個人新業務保費為719億元，按年跌15.1%；單計6月則微增1.9%。總計壽險個人及團體新業務保費，今年上半年為862億元，按年跌11%，而單計6月則跌7.1%。另外，財險業務於6月錄得244.5億元保費收入，升14.8%。

整體而言，平安壽險及健康險業務今年上半年錄得2806.7億元保費，增14.4%，而產險業務有1441.1億元保費收入，漲10.5%。

中國人壽

國壽 （02628） 上半年原保險保費收入為4280億元，按年增13.2%；單計6月則為582億元，與去年同期比升2.8%

中國人保

中國人保  （01339）  公告，首6個月累計原保險保費收入2456.4億元（人民幣，下同），按年增長4.4%，按月增22.4%；收入主要由機動車輛險貢獻，收入達1310億元，按年增2.8%，按月增21%。

新華保險

新華保險 （01336） 公布，今年上半年累計原保險保費收入約968.8億元人民幣，按年升41%。

相關文章：

【國壽股價】中國人壽A股漲停 H股股價升逾8%

【內險股】中國人保首5個月保費收入按月增22%　一文看清內險上月保費收入

香港股票 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 內地保險股 保險公司 中國人民保險集團（01339） 新華保險（01336）
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