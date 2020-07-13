【經濟起動】 電影發展基金預留2.6億元　推5項措施推動本地電影製作

▲ 政府將會透過「電影發展基金」預留約2.6億元， 推展五項措施，冀增加本地電影製作。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（13日） 公布， 政府將會透過「電影發展基金」預留約2.6億元， 推展五項措施，冀增加本地電影製作、培育新進導演和編劇人才，以及加強專業培訓。

5項主要措施分別是「薪火相傳計劃」、「電影製作融資計劃」放寬措施、「劇本孵化計劃」、香港電影工作者總會及香港電影導演會舉辦的短期進階培訓課程，以及改善「首部劇情電影計劃」。

(1)「薪火相傳計劃」：

預留約1億元資助開拍10至12部電影，每部電影資助額約900萬元，並邀請有一定資歷的導演作為監製，夥拍一至兩位新進導演開拍本地電影。已接受邀請參與第一輪計劃的導演有爾冬陞、王家衛、陳可辛等，他們將分別夥拍新進導演王德健、徐梓竣、黃進、巢志豪和黃綺琳。

(2) 「電影製作融資計劃」放寬措施：

為短期內增加本地電影製作，紓緩電影從業員的困境，政府將會提高政府實際融資額、讓投資者優先收回一半投資，以及提早發放政府融資。預計將有超過10部電影製作受惠，涉及政府融資共1億元。

(3)「劇本孵化計劃」：

透過比賽及專人指導，鼓勵有志從事編劇工作的人士或現職編劇，加入編劇行列及／或創作高質素劇本。政府已預留約800萬元推行計劃，預計可孵化約40個高質素劇本。

(4) 資助業界提供免費短期進階培訓課程：

香港電影工作者總會及香港電影導演會已獲基金資助共約2,000萬元，推出「電影工作者跨部門技能提升計劃」及「香港電影導演會—專業培訓計劃」，為業界提供短期進階專業培訓，並豁免學費，為行業增值。

(5)改良「首部劇情電影計劃」：

自第六屆「首部劇情電影計劃」起增至最多六部電影優勝名額，並增加大專組拍攝經費至500萬元（原為325萬元）及專業組拍攝經費至800萬元（原為550萬元）。優勝團隊將獲電影發展基金撥款，資助製作其得獎電影計劃，以商業模式拍攝他們的首部劇情電影。

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責任編輯：葉泳珊