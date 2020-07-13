  • 32°C
香港時間 : 2020713日 (一) 18:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【經濟起動】 電影發展基金預留2.6億元　推5項措施推動本地電影製作

商業 18:07 2020/07/13

分享：

政府將會透過「電影發展基金」預留約2.6億元， 推展五項措施，冀增加本地電影製作。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（13日） 公布， 政府將會透過「電影發展基金」預留約2.6億元， 推展五項措施，冀增加本地電影製作、培育新進導演和編劇人才，以及加強專業培訓。

5項主要措施分別是「薪火相傳計劃」、「電影製作融資計劃」放寬措施、「劇本孵化計劃」、香港電影工作者總會及香港電影導演會舉辦的短期進階培訓課程，以及改善「首部劇情電影計劃」。

(1)「薪火相傳計劃」：
預留約1億元資助開拍10至12部電影，每部電影資助額約900萬元，並邀請有一定資歷的導演作為監製，夥拍一至兩位新進導演開拍本地電影。已接受邀請參與第一輪計劃的導演有爾冬陞、王家衛、陳可辛等，他們將分別夥拍新進導演王德健、徐梓竣、黃進、巢志豪和黃綺琳。

(2) 「電影製作融資計劃」放寬措施：
為短期內增加本地電影製作，紓緩電影從業員的困境，政府將會提高政府實際融資額、讓投資者優先收回一半投資，以及提早發放政府融資。預計將有超過10部電影製作受惠，涉及政府融資共1億元。

(3)「劇本孵化計劃」：
透過比賽及專人指導，鼓勵有志從事編劇工作的人士或現職編劇，加入編劇行列及／或創作高質素劇本。政府已預留約800萬元推行計劃，預計可孵化約40個高質素劇本。

(4) 資助業界提供免費短期進階培訓課程：
香港電影工作者總會及香港電影導演會已獲基金資助共約2,000萬元，推出「電影工作者跨部門技能提升計劃」及「香港電影導演會—專業培訓計劃」，為業界提供短期進階專業培訓，並豁免學費，為行業增值。

(5)改良「首部劇情電影計劃」：
自第六屆「首部劇情電影計劃」起增至最多六部電影優勝名額，並增加大專組拍攝經費至500萬元（原為325萬元）及專業組拍攝經費至800萬元（原為550萬元）。優勝團隊將獲電影發展基金撥款，資助製作其得獎電影計劃，以商業模式拍攝他們的首部劇情電影。

【香港疫情】疫情再爆發　電腦通訊節宣布延期舉行

【書展2020】書商斥貿發局遲遲不落實安排　已改於網上「書展價」預售新書

【香港經濟】本港上半年4.9萬間新成立公司　較去年下半年減少兩成

責任編輯：葉泳珊

行業 資助基金 電影 監製 編劇 導演 商務及經濟發展局

上一篇文章

【限聚令收緊】重回3月措施？　灣仔餐廳生意恐跌逾5成

下一篇文章

【消費優惠】購物有咩買？　零售折扣和你看（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】收緊食肆限制首個周末　宴會取消酒樓生意跌逾2成
【限聚令收緊】收緊食肆限制首個周末　宴會取消酒樓生意跌逾2成
【書展2020】貿發局正商議書展應對方案　將盡快公布
【書展2020】貿發局正商議書展應對方案　將盡快公布
【疫市營商】麥當勞App第二週優惠　送15張電子優惠券
【疫市營商】麥當勞App第二週優惠　送15張電子優惠券
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
調查：中國勞工貴　韓企擬轉移生產綫至東盟
調查：中國勞工貴　韓企擬轉移生產綫至東盟
【書展2020】書展如期舉行採人流管制　參展商：控制不到展位人流
【書展2020】書展如期舉行採人流管制　參展商：控制不到展位人流