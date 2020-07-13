【港股追蹤】翻炒疫情概念？　藥明系再創新高

港股今日（13日）收報25772點，僅微升44點，但全日成交金額依然熾熱，達1,712.8億元。本港疫情現第三波，今日共新增52宗感染個案，當中41宗屬本地個案，令醫藥股受到關注，行業龍頭藥明系兩隻股份也再次起動，藥明生物（02269）全日升7.6%，收報156.4元，同系藥明康德（02359）則升4.3%，收報112.4元，齊創52周新高。

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藥明生物上月底公布，與配售代理訂立以每股137元，較消息公布前交易日收市價折讓7.9%，配售4,500萬股，所得款項擬用於持續全球擴張，包括為治療新冠肺炎及其他相關CDMO項目而於美國興建商業生產設施、於中國境外收購生產設施及於中國興建微生物產品設施等。今次已是集團今年第4次配股，但股價卻未有因消息而受壓，反而愈配愈升。

瑞銀最新報告同樣睇好藥明前景，該行對全球生物藥物創新長期前景愈來愈樂觀；預計藥明生物往後財年實現收入複合增長率將達35%，淨利潤複合增長率則達32%，又指集團市盈增長率（PEG）略低於全球同行平均水準，反映股價未計入長期增長潛力，故提升股份目標價至167元，維持買入評級，以現價計，尚有約7%潛在升幅。

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