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【新冠肺炎】港鐵6月本地服務客量1.1億次　幾乎重回疫情前水平

金融經濟 17:53 2020/07/13

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港鐵公布6月客流量，本地服務客量升至近5個月以來高位。

港鐵 （00066） 公布6月客運數據，6月港鐵本地服務客量達1.1億人次，按年跌19%，但屬於近5個月來首次重上1億人次以上，為今年1月以來單月、日均客量最高。

港鐵在疫情高峰期間，本地服務2月至4月連續3個月日均客量不足300萬人次，6月本地服務日均乘客量為399萬人次，較1月疫情初期以至去年底日均逾400萬人次稍遜，惟相比兩年前社會事件前，日均客量可達470萬至500萬人次，依然有顯回落。

其他服務方面，港鐵機場快綫6月總客量17.7萬人次，按年跌88%、按月升13%；過境綫全月客量僅4.4萬人次，未及去年同期1%，按月就回升26%；城際客運、輕鐵及巴士全月客量則為1483萬人次，為去年9月以來最高水平。高鐵繼續停駛，連續5個月無客流量。

港鐵上周及盈警也有交代6月初步客量數據，總結上半年總客量按年跌37.7%至6.34億人次，受累投資物業重估虧損，上半年將轉虧為盈，虧損約4億元。

不過，撇除不影響現金流的投資物業重估，港鐵上半年基本業務利潤料由去年同期34億元，增至56億元。

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