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【汽車股】富瑞薦長城汽車 銷量增長強勁跑贏同業

金融經濟 17:52 2020/07/13

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富瑞看好長城汽車,表現跑贏同業。

電動車股熱炒，惟亦有大行唱好股價表現落後的傳統汽車股。富瑞最新發表研究報告指，長城汽車 （02333） 6月銷量增長強勁，預期該公司將受益於新車款推出、農夫車（皮卡車）銷量上升及低綫城市補貼等，表現會跑贏同業。

報告中指出，長城汽車6月銷量按年增長30%，主要受SUV車型及農夫車銷量所推動，公司的汽車銷量料在今年首季已經見底，預期第二季收入將錄得10.7%的按年增長，並帶動次季盈利按年增長58.1%。

富瑞預期的基準預測是，上半年長城汽車的銷量按年升7%，表現跑贏同行。由於缺少競爭，預計「哈弗H6」車款會在第三季錄強勁銷售表現。另方面，農夫車需求料會繼續增長。該行預計，今年上半年長城汽車在農夫車方面的市佔率為45%，較2019全年的35%有所增加；2020全年更有望升至49%。

該行給予長汽H股「買入」評級，目標價9.2元，較周一（13日）收市價6.7元仍有37.3%上升空間。

相關文章︰【汽車股】長城汽車6月銷量增近30% 惟上半年累計仍跌近兩成

【中印衝突】印度擱置3項與中資公司的合作計劃 長城汽車設廠受阻

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香港股票 補貼 目標價 汽車股 電動車 長城汽車（02333）
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