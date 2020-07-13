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【港股牛市】恒指愈升愈有　一文睇清大行看好理據

金融經濟 17:43 2020/07/13

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中港股市牛氣漸現，轉眼界恒指更重返26000點水平，即3月外圍大跌市前左右位置。部分大行目前更轉軚由睇淡變為睇好。究竟各大券商睇好後市理據為何？恒指目標價又可以升到幾多點？本網將在此幫你一文看清

中港股市牛氣漸現，轉眼界恒指更重返26000點水平，即3月外圍大跌市前左右位置。部分大行目前更轉軚由睇淡變為睇好。究竟各大券商睇好後市理據為何？恒指目標價又可以升到幾多點？本網將在此幫你一文看清：

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摩根士丹利

摩根士丹利早前因應中美關係緊張及香港社會不穩，一度下調恒指目標價至21300點，最差或見18900點。不過，大摩6月起已轉看好港股前景，本月更再度上調恒指目標價至28000點，「最牛」更看33400點，意味大市有望破頂。大摩指出，股市成交上升、企業盈利改善加上政策支持，A股牛市正在成形，遂調高恒指、國企指數、MSCI中國及滬深300指數目標價。

大摩又指，阿里巴巴  （09988）  、美團  （03690）  、小米  （01810）  9月將會納入恒指及國指。這些指數成分的變化將提高指數估值和盈利增長軌跡，以反映新加入公司的高增長性質。

富瑞

富瑞形容，恒指成份股上限為50家，「無位容納所有人」，當阿里巴巴等內地新經濟股染藍，公用股、地產股的權重將被蠶食，形容恒指在未來18個月將很大程度演變成依重科技、電商和資訊科技權重的「純中國指數（pure China）」。

富瑞又指，恒生指數走勢取決收入依重內地的成份股，同時反映香港市場利息，連同剛巧美國上市的中概股回流，未來18個月將會加速轉變。該行早前因應港美低息、中資科網股比重提升，看好恒指年內可升至30000點。

花旗

花旗上調未來一年的恒指目標價至28226點，並相信H股跑贏A股，繼續看好新經濟股，例如互聯網、醫療保健、消費及保險行業。

花旗解釋，雖然預期今年企業的每股盈利將會進一步下滑，以反映疫情的影響及全球經濟衰退。不過，當疫苗出現、全球經濟開始復甦及在低基效應下，明年的每股盈利將會快速反彈，料恒指每股盈利將按年增長17.5%。

瑞銀

瑞銀發表報告一口氣把MSCI中國指數、滬深300，以及恒生指數目標價上調。當中最受投資者關注的恒生指數，由22500點目標，轉為26000點。

瑞銀解釋，內地早前公布的PMI數據超出預期，同時央行又意外地下調再貼現和再貸款利率，連同信貸增速反彈及內地資本市場改革等因素推動下，下周公布的經濟增長數據或較該行預期為佳，遂將MSCI中國指數、滬深300，以及恒生指數的企業盈利預測略為調高。計及上述因素後，瑞銀對MSCI中國指數、滬深300，以及恒生指數的目標價分別為95點、4900點，和26000點。

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