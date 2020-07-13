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上海中心大廈漏水 「定海神針」不敵暴雨

環球政經 18:33 2020/07/13

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中國各地連日暴雨，不少地方出現水災。此外，建築物在極端天氣下亦面臨相當大考驗。目前為世界第二高樓的上海中心大廈早前出現漏水情況，其後網上流傳多條由大樓辦公室員工拍攝的影片，片中員工趕忙搬開桌上物件，有些跟拿出水桶、雨傘，「對抗」不斷漏水的天花。

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上海中心大廈後來於官方微博發文，指當晚「大廈突發設備故障，導致部分樓層漏水」，相關單位已經啟動應急方案，全力搶救並對漏水樓層展開全面檢查。

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上海中心大廈高632米，是目前世界第二高樓、世界最高綠色概念建築物，同時擁有世界第二高觀景台，被不少內地網友稱為上海的「定海神針」。大廈於2016年建成，共斥資148億元人民幣興建，大廈內有多間國內著名企業、國際企業進駐，包括支付寶、國華人壽等。

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撰文 : 歐高榮

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