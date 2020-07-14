【網上詐騙】集中3大行業攻擊　Y世代成頭號目標

▲ 疫情爆發後，本地電訊騙案飆升220%，金融服務及物流則分別升64%、27%，涉及信用卡詐騙、身份竊取、船運詐騙、網絡釣魚、詐騙廣告等。

疫情在家隔離，「碌電話」時間增加，不法之徒或有機可乘。信貸資料服務機構環聯（TransUnion）發表香港網上詐騙趨勢的季度調查，顯示當全球疑似詐騙交易上升時，源自香港的案例卻不升反跌，主要是騙徒改變策略，只集中攻擊電訊、金融服務及物流等行業。此外，Y世代是本地新冠肺炎騙案的頭號目標，佔比逾3成半。

是次調查中，環聯分析以企業為目標的詐騙趨勢，收集數以十億筆網上交易數據，評估逾40,000個網站和應用程式的詐騙指標，比較出今年1月1日至3月10日，與3月11日（世衛宣佈「全球大流行」疫症當日）至4月28日疑似詐騙交易的百分比。

結果發現，疫情爆發後，源自全球的疑似數碼詐騙交易上升5%，惟同期香港的數量卻下降10%。行業分類方面，香港數碼詐騙不法份子的主要目標，首3位是電訊、金融服務及物流公司，與全球排名相似。其中，本地電訊騙案更飆升220%，金融服務急增64%、物流則漲27%，涉及信用卡詐騙、身份竊取、船運詐騙、網絡釣魚、詐騙廣告等。

▲ 環聯香港區行政總裁林嘉儀接受本報專訪時提醒，用戶網購時必須提高警覺，如留意信用卡記錄有否出現異常；企業亦應提升資訊保安度。（受訪者提供圖片）

騙徒愛攔截財務信息 即時圖利

環聯香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）解釋，「當香港整體的疑似詐騙案數目下降時，部份行業的數字卻大幅上升，增幅甚至高於全球，證明本地騙徒大多集中攻擊數碼化發展較快，並涉及大量金融交易的行業。」報告又指，雖然在線遊戲因疫情而爆紅，卻非因立即有利可圖，騙徒轉以瞄準電商和線上金融服務，以攔截共享財務信息。

此外，為了解新冠肺炎對消費者的衝擊，環聯在4月13日進行為期一周的訪問，共調查9,215名來自美國、加拿大、哥倫比亞、香港、印度、南非以及英國的成年人。在香港，30%受訪者指出他們曾成為新冠肺炎相關網上詐騙的目標，當中以Y世代（年齡介乎26至40歲）最嚴重，佔高達36%；嬰兒潮世代（年齡介乎56至76歲）則佔22%。

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消費模式改變 增攻擊缺口

林嘉儀表示，一般以為騙徒多以較年長且不熟悉數碼世界的消費者為目標，可是數據卻得出相反的結論。「年輕人對電子科技的接受程度較高，且這與消費者行為轉變有關，當在家工作變成日常，所有人開始習慣網上工作，亦改變了購物習慣。年輕人愛網購，電子交易使騙徒找到更多攻擊機會。」



環聯全球詐騙及身分認證解決方案高級副總裁Shai Cohen提醒，現時大量交易已轉移到網上進行，面對騙徒試圖乘虛而入，企業必須作出相應措施，包括善用預防詐騙工具、加強騙案識別。

記者：姚慧儀