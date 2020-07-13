【股樓投資】中產置業故事

香港的「辣招稅」已經推出多年，根據政府的記錄，非首次自置物業的買家也的確很少了，過去半年，因疫情的影響，來自內地的買家更少。但是，許多新盤開售依然銷情很好，更有趣的是，許多剛入伙的新樓盤也出現大量的租盤，是誰在放租？理論上，首次置業者應該是買樓自住，不會將該樓盤單位出租。但事實上，許多自置的單位，並非用來自住，而是投資放租。



繳交了額外的「辣招稅」之後才出租該物業，回報率就很低了，將來出售，也不一定能收回自己付出的額外「辣招稅」，因此，目前市場上許許多多的出租物業，業主是以首次置業的身份買入的。

過去許多年，許多人買樓是以有限公司名義買入，特別是地產界人士，他們經常買賣物業，以有限公司名義買賣，只需轉換持有物業的有限公司股權就行了，節省不少印花稅，也因為這些地產界的人過去以有限公司的名義買賣，他們自己名下並無物業，因此，現在就順理成章，以自己名字買樓成為首次置業者。



現在，以公司名義買樓，要交額外的「辣招稅」，但是，這筆稅只交一次，之後任何買賣，都不必再交物業買賣的印花稅，只需轉換公司股東就行了，長遠計算，仍然值得，因此，現在很少非香港居民的個人名義買樓而額外交稅，也很少人以非首置身份買樓而交額的稅，要交數年的稅，就直接用公司名義買，只付一次額外的稅就行了，從此以後，該物業單位可以收租，可以買賣。

還有，一般家庭可能有4名成員，夫、妻再加2名子女，於是，就可以用4個名字分別以首次置業的身份買下4個單位的樓，而不必額外交稅，於是有原本為夫妻「聯名」買樓而變成其中一個「甩名」的現象，「甩名」的目的自然是想再買樓，另外，有人以子女的名字買樓，這種行為可分兩種，一種是真的為子女買樓，是子女「靠父蔭」，但也有另一種是父母借子女的名字買樓投資，畢竟，多年來，香港收入穩定的中產階層，特別是公務員，最喜歡買樓收租，將來退休了，就可以靠收租過日子，我也長期鼓勵大家這麼做，這是成為富足自由人最簡單的方法，在香港，根據政府的統計記錄，多數人買樓供樓，一般只需要10年就供完一個單位，如果每供完一個單位後就馬上再買一個單位，一個家庭的家長工作40年至45年，很可能可以買入及供完3至4個單位的物業。

長期以來，不斷地有人說香港樓價高，一般人買不起，不過，事實上，樓房物業不是賣給全部的一般人，有些人，很一般的中產階層，他們在供完一個單位之後是可以很輕易地買另一個單位，再供10年、15年，又供完了......這就是香港的故事。



原文刊於664期《iMoney Wealth》置業安居。

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