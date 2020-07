【美國疫情】休斯敦市長倡禁足2周 向共和黨州長施壓

▲ 德州疫情持續,屬民主黨的休斯敦市長特納提出禁足兩周,試圖向屬共和黨的德州州長阿博特施壓。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化,德州仍然是美國的疫情熱點,深切治療部(ICU)床位都爆滿。德州最大城市休斯敦的疫情近乎失控,由於只有州長有權頒佈居家令,屬民主黨的休斯敦市長特納提出禁足兩周,試圖向屬共和黨的德州州長阿博特施壓。

德州周日(12日)再增8,196宗病例,由於病例持續增加,有10,410名患者要住院留醫。德州醫學中心的ICU部門也不勝負荷,截至周日的比例達103%。

根據德州衛生部門的數據,休斯敦的疫情非常嚴重,屬該市的哈里斯縣(Harris)錄得超過2.7萬宗病例,為同州其餘各縣的超過兩倍。哈里斯的死亡病例,更是德州所有縣中最高。

屬共和黨的德州州長阿博特(Greg Abbott)因應疫情升溫,早前下令該州的酒吧關閉及餐廳入座人數減半,另外更下令強制戴口罩。阿博特早前更指「下一步必須是封城」(the next step would have to be a lockdown),但仍未賦予各市政府自行採取封鎖措施的權力。

休斯敦市長特納(Sylvester Turner)上周六(11日)表示:

我們要承認過早重開這個事實。

(We have to acknowledge the fact that we opened too quickly, too soon)

特納提出目前的確診病例仍飆升,反映並非所有人都會戴口罩這個事實。特納建議要再頒佈居家令兩周,才有望使疫情受控。

阿博特連月來一直反對在全州強制戴口罩,但隨著新一波疫情侵襲,阿博特為免再次封城會衝擊經濟,視強制戴口罩為不影響經濟的控疫方式,直到本月初才強制民眾戴口罩。

