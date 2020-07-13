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【美國疫情】休斯敦市長倡禁足2周 向共和黨州長施壓

環球社會熱點 17:36 2020/07/13

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德州疫情持續，屬民主黨的休斯敦市長特納提出禁足兩周，試圖向屬共和黨的德州州長阿博特施壓。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，德州仍然是美國的疫情熱點，深切治療部（ICU）床位都爆滿。德州最大城市休斯敦的疫情近乎失控，由於只有州長有權頒佈居家令，屬民主黨的休斯敦市長特納提出禁足兩周，試圖向屬共和黨的德州州長阿博特施壓。

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德州周日（12日）再增8,196宗病例，由於病例持續增加，有10,410名患者要住院留醫。德州醫學中心的ICU部門也不勝負荷，截至周日的比例達103%。

根據德州衛生部門的數據，休斯敦的疫情非常嚴重，屬該市的哈里斯縣（Harris）錄得超過2.7萬宗病例，為同州其餘各縣的超過兩倍。哈里斯的死亡病例，更是德州所有縣中最高。

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屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）因應疫情升溫，早前下令該州的酒吧關閉及餐廳入座人數減半，另外更下令強制戴口罩。阿博特早前更指「下一步必須是封城」（the next step would have to be a lockdown），但仍未賦予各市政府自行採取封鎖措施的權力。

休斯敦市長特納（Sylvester Turner）上周六（11日）表示：

我們要承認過早重開這個事實。

（We have to acknowledge the fact that we opened too quickly, too soon）

特納提出目前的確診病例仍飆升，反映並非所有人都會戴口罩這個事實。特納建議要再頒佈居家令兩周，才有望使疫情受控。

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阿博特連月來一直反對在全州強制戴口罩，但隨著新一波疫情侵襲，阿博特為免再次封城會衝擊經濟，視強制戴口罩為不影響經濟的控疫方式，直到本月初才強制民眾戴口罩。

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責任編輯：何穎兒

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