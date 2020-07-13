【關公像下沉】荊州地標關公像地基下陷被指違建　建設方：是藝術品不存在規劃

中國湖北荊州一座號稱「全球最大」的關公青銅雕像，近日被發現地基下陷，出現最寬約 7 厘米縫隙，而且被指是違法建設。負責建設的荊旅集團總工程師回應指，沉降屬正常現象，關公像屬藝術品，不存在規劃，只畫了示意圖。

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根據內地媒體上游新闢報道，關公像高58米，重1,200多噸，座落於2016 年 6 月揭幕的荊州關公義園，被稱為「荊州旅遊新地標」，共投資了15億元人民幣。雕像內部為一棟兩層高的關公文化展示中心，有韓美林藝術館和劇場，以及關公故事長廊。

近日關公像被發現基座下陷，雕像下的關公文化展示中心與地面相接處有縫隙，最寬約 7 厘米，展示中心台階附近部分地板凹陷彎曲。之後再被揭發在去年8月，荊州市城管委曾向雕像建設方荊旅集團發出函件，稱是違法建設，並限時整改。荊旅集團相關部門負責人則表示，未收到市城管委要求整改的函件。

針對關公像地基下陷一事，荊旅集團總工程師王維表示，沉降是正常現象，目前各項技術指標都在合理範圍內，均勻下降了1厘米左右。他又指，發現關公地基正在下陷後，已聘請第三方機構在雕像四周設觀測點監測，更指雕像結構沒有問題，是雕像地基下方的回填土沉降。

就雕像被指是違法建設，王維稱，關公雕像的確未得到規劃部門許可。當年在設計工程圖紙時，雕像基座以下的部分都已標識清晰，基座以上的雕像是「 藝術品」，很難把各項參數量化並標識清楚，因此只畫了示意圖。 他認為，藝術品是否須經規劃許可以及如何規劃是個「新課題」。

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