【A股牛市】A股體檢 「健康牛」過熱了嗎？

A股市場繼續高漲，其中深市周一升勢凌厲，深證成指高漲逾3%，亦帶動港股一度抽升。近期A股升勢成港股的源動力，市場關注A股有否過熱迹象，會否短期現散水格局，本網試從從以下指標為A股的「健康」把脈。

現時A股急升後，屢創5年來高位，市場關注A股現況是否重回到2015年A股大牛市的熱度。A股於2015年瘋漲過後，埋下其後A股爆破釀成股災的伏筆，令A股經歷幾年低潮期。

A股初現升浪

現時內地定調A股為「健康牛」，不過A股續升後，令市場熱度升溫。A股於今年3月見底後持續攀升，近期的升勢明顯，由3月低位至今已累升3成。不過相對於2015年初A股首個升浪，於個多月間累升43%漲幅，現時A股升幅仍低於當時的升勢。

再現萬億成交

A股近日放量攀升，除了指數破頂，成交亦配合，資金湧入反映股市暢旺，至今滬深兩市成連續8個交易日破萬億元（人民幣，下同），並多日見逾1.5萬億元的大成交。不過，較2015年5月時多日出逾2萬億成交的熾熱情況，現時市況仍有一段距離。

融資餘額破1.3萬億



內地的融資餘額（即孖展）過熱，被視為2015年A股暴升後爆煲的背後主要推手，備受當局關注。近期融資餘額確有攀升迹象，至今突破1.3萬億元，為2015年中以來的高位。不過，相對於2015年高位的2.2萬元融資餘額，現時熱度仍未及當年6成，市場槓桿風險仍遠較當年為低。

估值仍落後2015年高峰



A股近期急升後，令估值提升，現時上證綜指的市盈率（PE）達17.5倍，稍為高於2014年至今平均值的15倍。不過，與2015年高峰的25倍比較，A股估值仍落後。

綜合以上指標，A股現時於2015年「瘋牛」的熱度，仍有一段距離。另外，內地當局亦汲取了上次的A股爆煲的教訓，早前已定調大市為「健康牛」，並指A股有必要、有條件、有基礎進入健康牛市。

在A股持續攀升後，官媒亦為市場降温，4大證券報早前再齊聲敦促股民維持理智、警剔風險。在當局不時為A股降温，A股短期料不至於瘋炒，惟仍須不時留意以後指標有否急升溫。

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責任編輯：錢家鋒