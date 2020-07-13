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【股樓專欄】公屋租戶的購買力

股樓投資 17:38 2020/07/13

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上星期有老友請吃飯，地點在一間舊式公共屋邨酒家，老友話沒有甚麼目的，只不過見下一班少年時代玩伴，以及實地解釋香港樓價不跌之謎。香港樓價不跌原因有很多，我亦想知道老友的樓價不跌之謎是甚麼？

去到酒樓，老友的兒時玩伴全部在座，他們已經不在公屋居住，如果父母過身亦早已交回公屋，不在公屋居住只有一個理由，就是已經買了私人樓宇，而且不只一個單位。以老友為例，除了自住之外，還有5個單位收租。老友話，香港樓價不跌，公屋租戶應記一功，他說公屋租戶的購買力也是力！

我同意公屋租戶的購買力，有穩定樓價的作用，但不同意公屋租戶的購買力也是力這個說法。我知道這是從「黑人的命也是命」演繹過來，傳媒將BLM譯為「黑人的命也是命」，我總覺得這個譯法帶有多少歧視，何不譯成「黑人的命是很重要」。不過歐美華埠的譯法更奇怪，不知為何繙譯成「黑命貴」！

以前住公屋是迫不得已，因為公屋的質素很差，不但要共用洗手間浴室，煮食可能要在室外，不少公屋住戶想盡辦法離開公屋，一般住公屋的夫婦都有很多小朋友。他們小時候，父母一定很辛苦，但當他們長大後到社會工作，有了收入，很快就會搬離公屋，只留父母仍然在公屋居住。換句話說，公屋租戶無時無刻都為樓市提供購買力，直接支持樓價，所以公屋租戶的購買力是很重要。

現在的新型公屋質素，不但可以拍得住私人樓宇，甚至有過之而無不及，能夠入住的租戶，差不多是不會搬走，除非購買居屋，取盡政府福利，即便如此，公屋租戶仍然為樓宇提供購買力，因為住公屋的小朋友是會成長的。

我記得有一次，長實集團創辦人李嘉誠，在長和系年會中呼籲政府多建公屋，當時我不明白箇中道理，後來才知道，原來誠哥是叫政府替地產商培育購買力。我有一個懷疑，如果政府從善如流，大量興建公屋，算不算是官商勾結。

原文刊於664期《iMoney Wealth》鑑古知今

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撰文 : 湯文亮 《福布斯》香港排名26位的紀惠集團行政總裁， 資深地產投資者，縱橫樓市30多年， 期間經歷多個升跌浪，對樓市起跌有獨到的看法；認為要參透後市必須以歷史作藍圖，從中汲取教訓，只要融會貫通，必有啟發。

欄名 : 鑑古知今

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