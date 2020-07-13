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中國移動香港推中小企服務方案　數據卡可用於中港澳

理財智慧 19:14 2020/07/13

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中國移動香港提供中小企解決方案，包括「中小企服務計劃」、商業寬頻解決方案「商業寬頻計劃」。

三地數據及通話分鐘

當中，「中小企服務計劃」提供貫通中國內地、香港及澳門的數據及話音通訊服務。服務計劃的數據用量可於中國內地、香港及澳門三地使用，中小企客戶無需換卡，跨境可如常使用數據上網，計劃又附送免費中國內地號碼。

多線數據及話音共享

計劃可搭配「共用數據及話音」服務，並以企業整體用量作計算，企業所有中小企服務計劃的基本數據用量及通話分鐘加總不高於共用數據總上限，亦將無需購買額外數據用量。

 綜合賬單服務

「綜合賬單」以劃一的賬單展示，企業不用整合所有的服務計劃賬單。

中國移動香港提供中小企解決方案，包括「中小企服務計劃」、商業寬頻解決方案「商業寬頻計劃」（圖片來源：中國移動提供）

「商業寬頻計劃」

提供高達1000M的商業光纖寬頻服務，分別提供動態IP/固定IP及100M/ 500M/ 1000M光纖寬頻速度以供選擇。

 

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