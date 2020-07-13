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【新冠肺炎】集友慈雲山分行 因應疫情調整營業時間

金融經濟 18:00 2020/07/13

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慈雲山疫情惡化，集友調整在區內的分行營業時間，平日下午3時就落閘。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，有銀行因應疫情惡化而調整營業時間，集友銀行今天（7月13日）通知客戶及公眾，因應新型冠狀病毒疫情迅速變化，為保障客戶及員工的健康，由7月13日起，旗下慈雲山分行（地址︰ 九龍慈雲山中心7樓703A號舖）， 於周一至周五每日提早於下午3時結束營業， 直至另行通知 ；至於星期六的營業時間，則維持上午9時至下午1時。

集友強調，全線分行網點將繼續致力為客戶提供銀行服務。而為配合抗疫工作，全線分行及後勤辦公室已加強清潔及消毒，並要求員工在上班期間配戴口罩；同時，要求進入分行辦理業務的人士及客戶配帶口罩，以及配合銀行測量體溫，以至使用消毒搓手液等防疫措施。此外，這中資行鼓勵客戶使用網上銀行、手機銀行、電話理財、又或自動櫃員機等渠道，辦理銀行交易，以進一步防範交叉感染的風險。追息族若要親往銀行開戶，冀辦理高息定存優惠等，須注意新安排，而客戶如有查詢，可致電集友的客戶服務熱線 （電話︰2232-3625）。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 新冠肺炎

疫情 集友銀行 慈雲山 新冠肺炎疫情
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