【千萬富翁】街市買舖開肉檔　身家翻幾翻

疫情肆虐，舖價大跌，就連民生舖也受影響，惟投資者無有怕，更趁機入市，專吼民生旺舖。市場消息指，英皇道993號地下9號舖，面積700平方呎，連700平方呎入則閣樓，原叫價2,900萬元放售，終減價350萬元，以2,550萬元易手，減幅約12%。值得留意的是，原業主於1977年以用22萬買入上址，持貨43年，現帳面大賺2,528萬元，舖位升值115倍。

據了解，地舖現獲豬肉檔承租，月租8.3萬元，租約至2022年4月，以上述購入價計，租金回報率高達3.9厘。有代理表示，近期投資者重新入市，部分專吼經營肉檔、菜檔等舖位，貪其租金穩定，回報率又不低。

事實上，近期民生區鋪位有價有市、備受追捧。舉例說，大圍富嘉花園地下舖位，面積320平方呎，早前以6,000萬元易手，呎價高達19萬元。據了解，該舖現獲生果店承租，月租14.8萬，以上述購入價計，租金回報率高達3厘。

有代資者說，民生區商舖相對貼地，如菜檔、肉檔等，主要出售必需品，雖然旺市時生意不起眼，但淡市時卻不跌反升，若有意投資，可吼實這類商舖。

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