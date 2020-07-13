香港糖尿聯會發行、香港永明金融有限公司 (「本公司」或「香港永明金融」)贊助的兒童繪本《婆婆有古怪？﹗》7月8日正式面世。該繪本講述主角光仔趁著暑假到婆婆家小住數天，但一覺醒來發現婆婆舉止古怪……通過生動的情節及光仔的第一身觀察，繪本旨在向四至六歲的幼童及其家長推廣健康生活，以深入淺出的方式解釋什麼是糖尿病、何謂糖尿病前期及如何預防糖尿病。

在首階段，該繪本將會送贈予屯門及元朗的幼稚園，讓該等幼稚園的學生可以帶回家和家長一起閱讀。在第二階段，範疇將擴展至其他地區的幼稚園及社福機構。有興趣的團體可致電2723 2087 向香港糖尿聯會聯繫。

在2019冠狀病毒病疫情下，弱勢社群的所面對的生活挑戰可謂首當其衝。為此，本公司將會捐贈300本繪本予循道衛理觀塘社會服務處 ，由該組織轄下名為「拾落穗者」的食物銀行免費派發予有幼童的受助家庭，讓低收入家庭的父母都具備資源，教導小朋友從小建構健康生活。

香港糖尿聯會主席胡裕初醫生表示：「在香港，糖尿病是十大致命疾病之一，每十個成年人中有一人患有糖尿病。但大眾普遍對糖尿病認識不深，往往錯過控制病情以至預防的良機。此親子繪本是以家庭為起點，加深社會整體對糖尿病的認識。我很雀躍經過大半年的籌備繪本終於面世。在此，我要感謝香港永明金融的慷慨解囊及香港教育大學社群心理健康研究中心的鼎力支持。最後，當然少不了負責此項目的一眾香港糖尿聯會同事，多得他們群策群力為香港幼童及家長帶來優質的兒童讀物，我很慶幸有一群盡心盡力的同事。」

香港永明金融有限公司首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示：「永明金融一直致力推廣糖尿病的預防，2012年至今已在全球投入3,100萬加元支持這方面的工作。我們很高興能夠與香港糖尿聯會攜手展開此意義非凡的社區計劃，以喚醒普羅大眾對健康的關注。我相信許多人都認同健康是無價的，但實際上卻往往因工作或其他人生目標而忽略了健康。我們希望透過父母及子女在親子時間共同閱讀此繪本，向大人和小朋友灌輸建構健康生活的重要性，並建立對糖尿病的正確認識。」

香港糖尿聯會於 1996年由一群熱心的醫護人員、營養師、病人和病人親屬成立，乃政府註冊的非牟利慈善機構。聯會的宗旨是為糖尿病患者服務，促進各界人士對糖尿病的認識和關注，以期改善糖尿病的治理和預防糖尿病。

香港永明金融一直不遺餘力在社區推廣預防糖尿病。今年，更全方位開展不同工作，包括成立專為糖尿病前期人士而設的《掌糖人計劃》，該計劃下設Facebook群組《糖不得冰室》。透過「唐氏家族」的可愛角色，提供一站式健康資訊，由運動、飲食、生活習慣，到相關醫療費用數據，讓「茶客」加深認識及預防糖尿病。該群組成員更能免費使用健康管理流動應用程式Glucolife，從運動、飲食到睡眠，由該流動應用程式擔當虛擬助手一步步引領用家實踐健康生活。按此加入《糖不得冰室》群組。

▲ 圖片說明：香港糖尿聯會及香港永明金融有限公司冀透過兒童繪本《婆婆有古怪？﹗》，在香港社區推廣糖尿病預防及建構健康生活。(左：香港永明金融有限公司首席市務及數碼策略總監馮婉欣；右：香港糖尿聯會主席胡裕初醫生)

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