【科網狂潮】大和料天貓上季增長超去年雙11季度 升阿里目標價至294元

▲ 大和預測，在618購物節帶動下，天貓上季實物商品銷售額增長，甚至可超去年雙11季度。

電商巨擘阿里巴巴 （09988） 預計將於8月公佈上季（財年首季）業績，券商相繼發報告，看好阿里可交出不俗季度業績。大和預料阿里巴巴上季成交額維持強勁增長勢頭，將目標價調升13%至294元，重申「買入」評級。

阿里巴巴上周急升後，今日表現偏弱，全日收跌0.4%，報254.4元，成交79億元。

大和預期，在核心中國商業零售業務及雲業務支持下，集團上季收入按年增長3成。該行預測，618購物節成功，將帶動天貓上季實物商品銷售額錄得比預期更強勁復甦，預測可按年增長26%，比2020財年第三季度（雙11季度）的24%增長更強勁。

大和又指，雖然線上流量趨向正常化，預計雲業務上季仍可錄約120億人民幣收入，與上一季度相若，主要得益於新客戶增加。該行稱，依然看好阿里雲，中國的數碼化趨勢很快將加速（take off）。

阿里巴巴股價早前受壓於軟銀（日：9984，Softbank）減持風險，大和認為，軟銀沽售股票風險仍對阿里不利，但市場因看到阿里巴巴營運具韌性，投資氣氛有所改善。此外，阿里巴巴在香港的成交已佔美股成交約兩成，未來若納入恒指或互聯互通，將成為股價上升的催化劑。

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