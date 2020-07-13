【中美角力】中國宣布對4名美國官員 實行對等制裁

中美角力不斷升級，外交部發言人華春瑩周一（13日）宣布，中方決定自即日起制裁美國一間反華機構：「美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）」，以及四名反華官員，包括美國國際宗教自由事務無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）、聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）以及共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith），目前具體制裁措施尚不明。

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上周四（9日）美方宣布對一家中國新疆政府機構和4名官員實施製裁，指控他們嚴重侵犯維吾爾族穆斯林的人權，將凍結其資產等。華春瑩表示，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

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華春瑩稱，「中方敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中方將根據形勢發展作出進一步反應。」

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