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【中美角力】中國宣布對4名美國官員 實行對等制裁

環球政經 18:11 2020/07/13

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中美角力不斷升級，外交部發言人華春瑩周一（13日）宣布，中方決定自即日起制裁美國一間反華機構：「美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）」，以及四名反華官員，包括美國國際宗教自由事務無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）、聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）以及共和黨聯邦眾議員史密斯（Chris Smith），目前具體制裁措施尚不明。

相關文章：【港區國安法】胡錫進斥西方虛偽只放寬港人移民　胡：為何內地14億民眾無份？

上周四（9日）美方宣布對一家中國新疆政府機構和4名官員實施製裁，指控他們嚴重侵犯維吾爾族穆斯林的人權，將凍結其資產等。華春瑩表示，美方上述行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

相關文章：【港區國安法】調查顯示逾三成在港美企考慮撤離香港

華春瑩稱，「中方敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行。中方將根據形勢發展作出進一步反應。」

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撰文 : 國際組

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