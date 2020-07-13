【港股牛市】瑞銀加入看好大軍　升恒指目標至26000點

▲ 瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑稱，內地早前公布的PMI數據超出預期，同時央行又意外地下調再貼現和再貸款利率，連同信貸增速反彈及內地資本市場改革等因素推動下，下周公布的經濟增長數據或較該行預期為佳

中港股市踏入下半年起展現強勢，大行接連上調目標價。繼大摩唱好股市前景後，瑞銀亦加入戰團，發表報告一口氣把MSCI中國指數、滬深300，以及恒生指數目標價上調。當中最受投資者關注的恒生指數，由22500點目標，轉為26000點。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑解釋，內地早前公布的PMI數據超出預期，同時央行又意外地下調再貼現和再貸款利率，連同信貸增速反彈及內地資本市場改革等因素推動下，下周公布的經濟增長數據或較該行預期為佳，遂將MSCI中國指數、滬深300，以及恒生指數的企業盈利預測略為調高。計及上述因素後，瑞銀對MSCI中國指數、滬深300，以及恒生指數的目標價分別為95點、4900點，和26000點。

劉鳴鏑建議，投資者接下來應關注數項升市催化劑，包括（1）A股日成交額、（2）內地融資餘額、（3）內地新開交易帳戶數目、（4）內地新發行基金量、（5）北向資金淨流入。風險方面，她則指出三項，包括：（1）企業中期業績及債務償還能力、（2）美國大選進入倒計時100天，中美關係潛在變化、（3）內地股市過熱可能引發監管降溫措施。

針對入市部署，瑞銀建議減持獨立發電商和天然氣等防禦性板塊，並增持周期性行業中，高質素且股價落後的股份， 例如保險、汽車、可再生能源、石油和消費等。至於第網股，瑞銀亦依然看好受惠數碼智能發展的行業龍頭公司。

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