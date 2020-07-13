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【盈喜】丘鈦科技料上半年純利增至少50%　向下修訂攝像頭模組出貨量目標（第二版）

金融經濟 19:30 2020/07/13

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丘鈦科技6月鏡頭模組銷量跌1%。

丘鈦科技 （01478） 發盈喜，預期上半年股東應佔綜合溢利約1.81元人民幣，增長約50%至90%。不過，根據丘鈦目前可得的資料，攝像頭模組出貨數量要達至原訂目標「出貨數量較上年度增長不低於20%」將面臨較大困難，因此將目標修改為「努力實現2020零年度攝像頭模組出貨數量，較上年度下跌不超過5%至增長約5%」。

丘鈦解釋，雖然攝像頭模組出貨數量未達至預期增長，但攝像頭模組的產品結構顯著改善，上半年1000萬像素及以上攝像頭模組和3200萬像素及以上攝像頭模組，於攝像頭模組總出貨數量的佔比分別達約72.8%和27.5%，均超過2019年度全年業績公告中提出的目標，幫助顯著提升攝像頭模組業務的附加值和降低人工、折舊等邊際成本，同時生產自動化升級改造繼續深化，人工成本較去年同期有所優化；但人民幣兌美元匯率受貿易糾紛等影響仍然波動明顯，則影響集團的經營利潤。

6月攝像頭模組銷售數量按月跌6.6%

集團同時公布6月份主營產品的銷售表現，攝像頭模組銷售數量合計為3186萬件，按年跌1%，按月跌6.6%。其中，800萬像素及以下攝像頭模組銷量按年大跌56.7%至698萬件；惟3200萬像素以上的鏡頭模組銷量按年增3.04倍，達826.8萬件。

指紋識別模組方面，6月份合計銷量為680.5萬件，按年增加13%，按月下跌15.7%。當中，屏下指紋識別模組按銷量按年跌6.2%至334.1萬件；非屏下指紋識別模組按年增40.8%，至346.4萬件。

相關文章︰【手機設備股】大摩唱好丘鈦60日內股價揚升 上半年業績可期

相關文章︰丘鈦科技5月鏡頭模組銷量按年跌5.3%

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