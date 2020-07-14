【新股IPO】6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

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【疫情焦點】全球累計逾1327萬確診 美國累計確診逾347萬
新股市場轉旺，今日共有6隻新股公布招股結果。6隻新股當中，暫以祖龍娛樂 （09990） 香港公開發售部分超額認購最多，祖龍娛樂超購122.01倍；中科天元 （01156） 最難中。1手中籤率只有8.51%，抽18手始可穩獲1手。
另外，港龍中國地產 （06968） 公開發售部分認購不足，認購僅相當約0.28倍，且最易抽中，1手中籤率100%，人人有份。
|股份
|定價
（元）
|超購
（倍）
|1手
中籤率
|分配
結果
|華夏視聽教育
（01981）
|3.1
|33.64
|50%
抽3手中1手
|連結
|華夏視聽教育今起招股 一手入場費3131元
|新娛科
（06933）
|1.63
|4.59
|25.02%
抽15手中1手
|連結
|遊戲開發商新娛科控明起招股 一手入場費3778元
|中科天元
（01156）
|0.98
|8.44
|8.51%
抽18手中1手
|連結
|中科天元即日招股 一手入場費5172元
|祖龍娛樂
（09990）
|11.6
|122.01
|20%
抽20手中1手
|連結
|「騰訊概念股」祖龍娛樂明起招股 入場費1.17萬元
|港龍中國地產
（06968）
|3.93
|認購不足
|100%
|連結
|港龍中國地產今招股入場費4141元 恒地李家傑又做基投
|大山教育
（09986）
|1.25
|3.09
|50%
抽15手中1手
|連結
|大山教育明起招股 入場費3535元
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責任編輯︰梁浩碩