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【新股IPO】6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

金融經濟 08:15 2020/07/14

分享：

【新股IPO】今日共有6新股公布招股結果。

新股市場轉旺，今日共有6隻新股公布招股結果。6隻新股當中，暫以祖龍娛樂 （09990） 香港公開發售部分超額認購最多，祖龍娛樂超購122.01倍；中科天元 （01156） 最難中。1手中籤率只有8.51%，抽18手始可穩獲1手。

另外，港龍中國地產 （06968） 公開發售部分認購不足，認購僅相當約0.28倍，且最易抽中，1手中籤率100%，人人有份。

股份 定價
（元）		 超購
（倍）		 1手
中籤率		 分配
結果
華夏視聽教育
（01981） 		3.1 33.64 50%
抽3手中1手		 連結
華夏視聽教育今起招股　一手入場費3131元　
新娛科
（06933） 		1.63 4.59 25.02%
抽15手中1手		 連結
遊戲開發商新娛科控明起招股　一手入場費3778元
中科天元
   （01156） 		0.98 8.44 8.51%
抽18手中1手		 連結
中科天元即日招股　一手入場費5172元
祖龍娛樂
   （09990） 		11.6 122.01 20%
抽20手中1手		 連結
「騰訊概念股」祖龍娛樂明起招股 入場費1.17萬元
港龍中國地產
（06968） 		3.93 認購不足 100% 連結
港龍中國地產今招股入場費4141元 恒地李家傑又做基投
大山教育
   （09986） 		1.25 3.09 50%
抽15手中1手		 連結
大山教育明起招股 入場費3535元

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 大山教育（09986） 港龍中國地產（06968） 祖龍娛樂（09990） CHINANEWENERGY（01156） 新娛科控股（06933） 華夏視聽教育（01981） IPO

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