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【零售寒冬】莎莎上季營業額跌近68%　港澳同店銷售挫72%

金融經濟 17:01 2020/07/13

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莎莎公布，截至6月底止首季，港澳市場營業額跌74.3%至4.1億元，同店銷售挫71.9%。

莎莎 （00178） 公布截至今年6月底止三個月，零售及批發營業額按年跌67.9%至5.9億元；港澳市場營業額跌74.3%至4.1億元，同店銷售挫71.9%。莎莎今日收報1.26元，升0.8%。

莎莎表示，受新冠肺炎疫情影響下，內地旅客人數低迷，導致集團的內地客交易宗數按年大跌98.4%，期內整體交易宗數錄得57%的跌幅，至200萬宗。本地客的每宗交易平均金額下跌6.5%，因本地客每宗交易平均金額較小但交易宗數變為佔大多數，故整體每宗交易平均金額下跌42%至198元。

5月及6月本地客銷售額錄雙位數增長

莎莎續指，目前港澳以本地客的銷售貢獻為主，集團正調整產品組合，加強防疫用品、個人護理產品等產品種類。受惠於澳門政府於5月開始推出「消費補貼計劃」，本地客銷售額於5月及6月均錄得雙位數的按年增長。

同時，集團積極推動電子商貿的發展，包括嘗試在多個內地及本港社交平台進行直播，而微信小程序於去年10月試行，因為基數較低以及618購物節，上季的銷售按季上升逾2倍，惟尚未能完全彌補關閉中國內地購物網站的銷售損失。

集團將繼續實施減省成本措施，包括爭取大幅度減租，並在已獲批的港府「保就業計劃」的工資補貼援助下，盡最大努力保障員工的生計。

截至今年6月底止，莎莎共有231間分店，其中港澳佔109間，較3月底減少3間。

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