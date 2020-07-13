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尊特拉華特妻子Kelly Preston乳癌逝世 年僅57歲

環球社會熱點 17:10 2020/07/13

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【Kelly Preston】尊特拉華特John Travolta妻子Kelly Preston乳癌逝世 年僅57歲

美國影星尊特拉華特（John Travolta）妻子Kelly Preston去世，年僅57歲。尊特拉華特公佈，愛妻Kelly Preston跟乳癌搏鬥2年，不幸戰敗撒手人寰。尊特拉華特表示，自己會退隱一段時間，陪伴2名兒女。「大家如果久了沒有聽到我的消息，請原諒我。」

尊特拉華特在Instagram帖文，公佈妻子Kelly Preston周日（12日）在美國德州一所醫院病逝。尊特拉華特形容，妻子跟癌症打了一場勇敢的硬仗，他感謝醫護人員和親友對他們的照顧和支持。

尊特拉華特與Kelly Preston 20歲女兒Ella Bleu Travolta也在Instagram留言，表示母親是她遇過最勇敢、堅強和美麗的人，母親使她的生命變得美麗，今後亦會繼續如此。

Kelly Preston生於1962年，與丈夫一樣也是演員，成名作包括80年代電影《Mischief》、《Twins》等，並與90年代與Tom Cruise一起出演《Jerry Maguire》。

尊特拉華特與Kelly Preston 1991年結婚，共有3名子女，但大兒子Jett 2009年在巴哈馬度假時不幸去世，得年17歲。Jett據報2歲時患上罕見兒童疾病川崎症（Kawasaki disease），並有癲癇病史。

尊特拉華特現年66歲，演出過《油脂》（Grease）、《危險人物》（Pulp Fiction）、《奪面雙雄》（Face/Off）等不少經典電影。尊特拉華特也是一名飛行員，擁有駕駛多個型號噴射機執照，更親自擁有一架波音707前客機。

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責任編輯：方圓之

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