  • 30°C
香港時間 : 2020713日 (一) 23:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【盈喜盈警】意馬國際料上半年虧轉盈 一文看清企業盈喜盈警

金融經濟 22:03 2020/07/13

分享：

今天（13日）陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈喜】

意馬國際 （00585） 發盈喜，預期上半年未經審核除稅後溢利不低於6500萬元，而截至2019年6月底止錄得除稅後虧損淨額約3400萬元。公司指，轉虧為盈主要由於（i）經紀及放債業務產生之收入增加；（ii）期間上市股本投資產生已變現及未變現收益淨額，而上一期間錄得已變現及未變現虧損淨額；及（iii）其他收入增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

丘鈦科技（01478）發盈喜，預期上半年股東應佔綜合溢利約1.81元人民幣，增長約50%至90%。公司指，攝像頭模組的產品結構顯著改善，上半年1000萬像素及以上攝像頭模組和3200萬像素及以上攝像頭模組，於攝像頭模組總出貨數量的佔比分別達約72.8%和27.5%，均超過2019年度全年業績公告中提出的目標。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

永勝醫療 （01612） 發盈喜，預計公司今年首6個月，集團總收入急升105.8%至5.07億元，主要因疫情期間呼吸類器械及耗材的銷量大幅上升、原品牌製造業分部項下的O2FLO高流量氧氣治療儀及濕化系統的需求增加。集團料未經溢利將不少於8000萬元，去年同期為1370萬元。集團表示，經營溢利率提升主要因生產規模經濟效益提高及OBM分部貢獻擴大。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

香港股票 盈喜 意馬國際（00585） 永勝醫療（01612） 丘鈦科技（01478）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】馬雲減持阿里巴巴套現476億元　蔣凡合夥人資格被剔除
【阿里巴巴股價】馬雲減持阿里巴巴套現476億元　蔣凡合夥人資格被剔除
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
【WFH】大型企業陸續重啓在家工作 一文看清企業安排（不斷更新）
【WFH】大型企業陸續重啓在家工作 一文看清企業安排（不斷更新）
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【書展2020】貿發局宣布書展改期　傳延期9月或12月（第三版）
【書展2020】貿發局宣布書展改期　傳延期9月或12月（第三版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）