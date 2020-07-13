【盈喜盈警】意馬國際料上半年虧轉盈 一文看清企業盈喜盈警

今天（13日）陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈喜】

意馬國際 （00585） 發盈喜，預期上半年未經審核除稅後溢利不低於6500萬元，而截至2019年6月底止錄得除稅後虧損淨額約3400萬元。公司指，轉虧為盈主要由於（i）經紀及放債業務產生之收入增加；（ii）期間上市股本投資產生已變現及未變現收益淨額，而上一期間錄得已變現及未變現虧損淨額；及（iii）其他收入增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

丘鈦科技（01478）發盈喜，預期上半年股東應佔綜合溢利約1.81元人民幣，增長約50%至90%。公司指，攝像頭模組的產品結構顯著改善，上半年1000萬像素及以上攝像頭模組和3200萬像素及以上攝像頭模組，於攝像頭模組總出貨數量的佔比分別達約72.8%和27.5%，均超過2019年度全年業績公告中提出的目標。

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永勝醫療 （01612） 發盈喜，預計公司今年首6個月，集團總收入急升105.8%至5.07億元，主要因疫情期間呼吸類器械及耗材的銷量大幅上升、原品牌製造業分部項下的O2FLO高流量氧氣治療儀及濕化系統的需求增加。集團料未經溢利將不少於8000萬元，去年同期為1370萬元。集團表示，經營溢利率提升主要因生產規模經濟效益提高及OBM分部貢獻擴大。

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