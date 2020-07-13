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白宮貿易顧問批TikTok等程式數據予中國索取　華春瑩：可恥的謊言

環球政經 19:18 2020/07/13

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海外版抖音（TikTok）一直事非不斷， 美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在福斯新聞（Fox News）的訪問中指控，中國應用程式正收集美國的數據並傅送至中國。他又提到，希望美國總統特朗普（Donald Trump）可以「強硬手段」對付TikTok等中國應用程式。

相關文章：TikTok半年移除4900萬違規片　主要涉「成人裸露及性行為」

相關文章：亞馬遜致函促員工手機刪除TikTok　其後改稱誤發電郵

「美國人需要知道，這些看似有趣又方面的手機應用程式十分受小朋友歡迎，所有數據都可以進入程式內，這些都適用於中國的服務器、中國軍隊.......」他強調中方想竊取知識產權。納瓦羅更指，中國應用程式可竊取個人及財務信息，用作敲詐和勒索。TikTok發言人則回應CNBC查詢時，表示公司從沒有把用戶數據給予中國政府，亦不會有此舉動。

中國外交部發言人華春瑩暗示美國「五十步笑百步」，又質疑納瓦羅的說法。「不知道證據何在？能不能夠拿出證據給大家看一看？如果拿不出來，那就是納瓦羅自己在往他可恥的謊言單上又增加了一條。」

她又提到，「稜鏡計劃」早已揭示，美國才是世界上名副其實的「黑客帝國」，進行非法監聽和竊密。

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