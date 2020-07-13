3香港積極發展 5G應用方案，善用 5G優勢為各行各業創造無限可能，於7月 7日宣佈推出為私人教練、補習班及興趣班導師、網絡紅人（ KOL）、有意創業或轉型人士度身設計的 5G Live Up直播方案，讓家居隨時變身教室或演出場地，全面轉型開 Live，以低成本開拓全新生意營運模式，助客戶極速突圍。

推出 5G Live Up直播方案 助個體戶開拓網上新機遇

面對市場環境變化，是事業轉型的大好時機，適逢 5G正式推出，其高速及低時延的特性，為網上直播帶來契機。3香港的 5G Live Up直播方案透過先進的 5G網絡，以簡便易攜的攝錄器材，快速靈活應變各種拍攝地點及場景的限制，隨時將家居或工作場地即時變身，即場開 Live，成本較傳統直播方案大大降低。5G Live Up直播方案讓網絡紅人（KOL）的個人直播，以至興趣班授課、小型表演及訪談節目等皆可達到專業級直播水準，直逼傳統錄影廠質素，憑畫質突圍而出，為個體戶開拓全新生意營運模式，利用 5G科技，開展個人事業。

有關直播方案，讓客戶無需負擔如舖租等昂貴開支，大大降低創業門檻，更不用為課室面積及裝修設計而煩惱，無論一對十或者一對百均可以輕鬆開班，極為靈活。客戶只需連接至專業直播編碼器及直播平台服務，即可輕易進行網上直播，內容經過電訊商規格「端對端優化」處理後，避免了網絡擠塞的情況；客戶更可自訂收費模式，隨時收取學費，無需依賴網上廣告收入，專心做好內容。

配合專業級直播編碼器 提供低門檻創業選擇 全線 3Shop ᶠ 即日接受訂購

1. 5G Live Up直播方案月費$988 ᵃ，足夠進行約 30小時網上直播 ᵇ，客戶只須同時購置專業直播編碼器（優惠價$7,200）以連接至直播平台，即可隨時開 Live。另可於合約期內，以每月 $68 ᶜ 加配 HUAWEI 5G CPE Pro路由器，即可為網上直播提供穩定流暢的網絡連接。

2. 設收費功能 ᵈ，客戶可自訂收費，讓學員或粉絲們預先購票或即場課金。

3. 直播平台提供每月 300小時的直播收看時數 ᵉ，其後收費每名觀眾每小時只需$2。

此外，3香港更推出升級配套，讓客戶以優惠價$9,988購置電影級攝錄機 Z CAM E2-M4（建議零售價：$11,800），為追求更高質素的客戶提供彈性選擇。Z CAM E2-M4支援 160fps及 10bit色深的影片拍攝，亦可因應需要更換不同規格的專業鏡頭，拍攝大師級影片。即日起，客戶可到全線 3Shop ᶠ 訂購 5G Live Up直播方案及專業直播編碼器，搶先開 Live！



5G Live Up直播方案

銅鑼灣 3Supreme旗艦店設 5G Live Station即場即興即時開 Live

為了讓用戶可感受 5G Live Up直播方案的便捷，3香港即將於銅鑼灣 3Supreme旗艦店增設 5G Live Station，設置了專業直播編碼器及 Z CAM E2-M4 4K攝錄機，歡迎所有客戶租場體驗開 Live，有興趣的客戶並可即時上台轉型！3香港稍後更會於 5G Live Station進行《乜都 5G》直播，展示 5G Live Up的威力。

成功網上直播香港管弦樂團主辦的「港樂 2020/21樂季節目預演」音樂會 再展 5G方案優勢

3香港於 7月 4日（星期六）為香港管弦樂團主辦的「港樂 2020/21樂季節目預演」音樂會擔任 5G直播伙伴，利用 3香港 5G 4K直播方案，讓全球觀眾透過港樂網站、Facebook及 YouTube頻道同步欣賞音樂會，以嶄新的方式體驗表演藝術。

欲查詢更多詳情，請親臨銅鑼灣 3Supreme旗艦店、3iChat網上客戶服務大使 3ichat.three.com.hk、瀏覽 web.three.com.hk/5gliveup/或 Facebook專頁 www.facebook.com/threeHK的最新公佈。

條款與細則：

a. 包括$388 5G SIM月費計劃及 $600的直播服務。客戶須簽訂 24個月合約並繳付每月 $18行政費。每月包 100GB本地數據。

b. 每月 100GB數據用量可以從一部 5G設備連續地上載一個以數據速度 3.3GB/小時的 2K影片約 30小時。

c. 上載數據速度及用量視乎該設備、網絡環境、拍攝場景、拍攝設定、直播平台及用戶設定有所影響。客戶須於選用指定月費計劃時，一同選購指定產品，並每月繳付 $68共 24個月。客戶須以信用卡自動轉賬繳付，客戶登記姓名必須與持卡人之姓名相同。

d. 3香港會收取票價的 6%作手續費，當中已包括網上繳費的信用卡手續費。

e. 直播收看時數以累計方式計算，如月結之最後時數不足一小時亦當一小時計算。

f. 不包括豐澤店內的 3香港經銷商。

g. 須收取票價的 6%作手續費，當中已包括信用卡公司向商戶徵收每宗交易的手續費。

h. 3香港保留隨時修改本服務之收費、服務條款及細則以及暫停或終止服務之任何部份而不作另行通知。如有任何爭議，3香港保留最終決定權。

(資料由客戶提供)