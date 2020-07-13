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【印尼疫情】爪哇語詛咒病毒大賽 毒舌鬧走病毒

環球社會熱點 17:35 2020/07/13

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在印尼，有組織舉行的爪哇語詛咒病毒大賽，歡迎來自世界各地的參賽者，用毒舌話語詛咒肆虐全球的新冠肺炎病毒，希望嚇怕病毒，讓它知難而退，快快消失。

全球多地新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情反彈，除了靠政府，民眾都施展渾身解數，積極抗疫。在印尼，有機構舉行的爪哇語詛咒病毒大賽，歡迎來自世界各地的參賽者，用「毒舌」話語詛咒肆虐全球的新冠肺炎病毒，希望嚇怕病毒，讓它知難而退，快快消失。

位於印尼日惹（Yogyakarta）的組織「爪哇文化運動」（Jawasastra Culture Movement）舉行世界爪哇語詛咒大賽，廣邀各路「毒舌」高手出招，用爪哇語詛咒在全球奪去近57萬人性命的新冠肺炎病毒，發洩疫情下的心中的鬱悶、挫敗、不滿和沮喪等。

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勝出者會獲得「詛咒之王」的稱號，還可獲得一包咖啡、3本書、一張詛咒證書、一件T-shirt、一些生活必需品和打火機。

其中一名參加者的參賽詛咒是：

「新冠病毒，你就是一條狗。你破壞了我朋友的生計，他們現在無法工作了！」
（“Hey coronavirus, you’re a dog! You’ve killed my friends’ livelihood, they can’t work anymore!"）

近日，印尼新增新冠肺炎確診個案數字有上升趨勢，至周日中午前24小時，當地新增1681宗確診個案，過半來自東爪哇和雅加達。總統表示目前情況已亮起「紅燈」。 截至周日，全國累計確診75,699宗，3,606人死亡，是東南亞確診個案和死亡率最高的國家。

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記者：葉芷樺

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