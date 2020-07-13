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【新冠肺炎】逾80名外國富豪籲徵收富人稅以籌集抗疫資金

金融經濟 17:02 2020/07/13

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迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）等80多名富豪聯名發出公開信，呼籲各國政府向他們徵稅。

外電報道，來自美國及另外6個國家共80多位富豪聯名發出公開信，呼籲各國政府向他們徵稅，以籌集資金對抗新型冠狀病毒疫情。 富豪包括迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）、貝萊德前董事總經理Morris Pearl 等。

自稱「關懷人類的百萬富翁」（ the Millionaires for Humanity）組織的成員，要求政府提高對富人的稅收，幫助支付政府防疫計劃中數以十億計美元。

去年6月，美國著名投資者索羅斯父子、阿比蓋爾‧迪士尼、Facebook聯合創辦人休斯（Chris Hughes）在內的18名富豪發表聯署信，促請2020年總統參選人向美國富豪徵稅，用於改善收入不平等、氣候變化等問題。他們表明自己願意交稅，又認為徵收富豪稅符合公眾利益。

今年1月全球新型肺炎疫情爆發前，約200名富豪聯名呼籲政府積極向他們徵稅。

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