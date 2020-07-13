YouTube紀錄片《Life in a Day》　徵集全球用戶生活片段

▲ YouTube Originals表示開始紀錄片《Life in a Day》項目，全球用戶可以在今月 25 日（下周六）當天拍攝生活片段，然後上傳到 lifeinaday.youtube 網站。

YouTube曾經在2010年邀請全球用戶拍攝生活故事片段，剪輯成紀錄片《Life in a Day》，以慶祝YouTube 5周年。事隔十年，YouTube Originals表示將再度開始該Life in a Day項目，日期設定在今月 25 日（下周六），全球用戶可以在當天拍攝生活片段，然後上傳到 lifeinaday.youtube 網站。

YouTube指，2020 年發生了眾多大事包括澳洲山火、本港的社會運動、疫情全球爆發，以及近月在美國及國際社會爭取種族平權的 Black Lives Matter 訴求。所以希望透過Life in a Day將部份2020年的生活故事片段作歷史紀錄。

是次《Life in a Day》影片上載期將截至 8 月 2 日，詳細的參加方法及拍攝要求，可以參閱Life in a Day官方網站。

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責任編輯：張寶燕