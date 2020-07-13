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【存款收息】10厘港元活期存息最後召集 毋須綁死資金

金融經濟 17:38 2020/07/13

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活期息最近變大小行的新戰場，如滙豐針對手機開戶新客，有機享兩個月儲蓄存款利率10厘。

最近大小銀行的主戰場爭相轉戰線，皆搶攻俗稱活期息的港元儲蓄存款利率，包括龍頭發鈔行滙豐早前也加入搶港元短錢行列，滙豐推港元儲蓄存款利率10厘，新客戶以手機開戶，可享兩個月港元儲蓄存款10厘年利率獎賞，以上限5萬元計，即賺息833元。此罕有的特高息獎賞，優惠至7月31日截止。

滙豐新客存5萬元 兩個月賺息833元

不過，追息族須注意附帶條款，滙豐要求新客以手機開戶，成功透過HSBC HK App開立的合資格戶口，符合手機開戶獎賞要求，存兩個月才享優惠，而存款額上限為50,000元。至於開戶資格也有要求，滙豐指，客戶須為居住於香港的永久性居民，年齡介乎18至65歲，以及並未於滙豐持有任何理財、投資戶口又或滙豐信用卡。

滙豐連環出擊，既提供存兩個月最多賺息833元外，另一邊廂，滙豐另有一個10厘息選擇，可是由於上車銀碼較小，期內利息賺盡亦只是83元，玩法是，政府1萬元現金津貼計劃於6月21日開始接受登記，客戶於今年8月31日或之前經滙豐登記計劃，並於9月17日或之前領取現金，可獲1個月港元儲蓄年利率10厘，上限1萬元，即期內實際可賺息約83元，但同時客戶需要在優惠期內完成最少一項指定數碼程序或交易，如更新或完成問卷、使用網上繳費服務等。

萬元戶不單享著數賺息83元，滙豐早前也表示，成功登記之客戶均自動參加抽獎。於推廣期內合資格客戶將有機會贏取名額30個的1萬元獎金，以及名額80個的智能數碼產品，客戶若成功經該行手機或網上銀行登記可享4次抽獎機會，而經分行遞交表格或於網頁申請則可享1次抽獎機會。

順帶一提，市面現有3個10厘破頂存息，除了滙豐擁有上述兩個10厘儲蓄利率外；另有中資行提供3個月港元定期存款享10厘息。

東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆認為，活期息毋須鎖死資金，相信成本較定存為低，且切合散戶望靈活調動閒資的需要，故成為傳統銀行及虛擬銀行的新戰場。

目前冠全城的定期存款超高息，亦是3個月存期的「高息王」，乃信銀國際的10厘。畢竟政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行已爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元利息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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