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【港股追蹤】康希諾急升一成憧憬首支國產疫苗　集團在全球疫苗研發上處領先地位？

股樓投資 16:56 2020/07/13

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據路透社報道，集團聯合創始人兼執行董事邱東旭，上周六(11日)於蘇州召開的「2020中國抗病毒藥物創新大會」上表示，集團新冠疫苗的第2期試驗中，新疫苗的安全性和引發免疫反應的能力，結果比第1期好。集團現正與俄羅斯、巴西、智利和沙特阿拉伯商討，招募4萬名志願者盡快啟動疫苗第3期試驗。集團於中國在建的新工廠，預料到2021年初每年可生產1億至2億劑新冠病毒疫苗。集團受消息帶動，股價全日急升一成收報249.2元。

目前全球有21款候選疫苗正在進行臨床試驗，即代表它們正在人體上進行測試。而處於第三期試驗的有3款，包括英國的阿斯利康、中國的科興生物製品，以及美國的Moderna。而集團即將進行第3期試驗，意味康希諾已處於疫苗研發的第一梯隊。

而一直被認為在疫苗發上領先Moderna，上周則傳出與華府專家鬧分歧，新冠疫苗研究或受阻。集團上周四公布，原定7月初開始的第三期大型活人測試可能推遲數周。與Moderna納合作的美國國家衞生研究院(NIH)原先估計在7月10日開始第三期測試。不過，雙方過去一個月對於有關測試安排出現分歧，導致活人測試延後，暫時仍未有確實的時間表。康希諾生物或可乘機收窄雙方距離。

 

 

撰文 : 投資組

香港股票 中國 美國 路透社

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