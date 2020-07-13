【港股追蹤】海底撈影子股　今年升超過1倍

本港近日現第三波疫情，港資股股價再次受到拖累，市場同樣擔心內地有機會受影響，內需股個別發展，零售股如體育用品股走弱，必需品如食品飲料股，則繼續造好，今日（13日）最突出的股份，要數到頤海國際（01579），股份今日最多升超過10%，突破100元大關，收報104.1元，全日升8.1%。

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頤海國際為海底撈（06863）火鍋調味料產品主要供應商，產品包括火鍋調味料，中式調味料及速食類產品，去年收入按年上升59.7%至42.8億元人民幣，純利則同比增長38.8%至7.2億元人民幣，業績保持高增長下，難怪年內股價節節上升，由年初45元水平，升至現價逾100元，升幅超過1倍。反而同系的海底撈，今日卻逆市微跌0.9%，收報34元。

與海底撈一樣，頤海的大股東同為張勇，但前者屬餐飲股，在疫情仍未完全受控下，零售及餐飲行業仍然未復甦，反而頤海除供應海底撈的調味料外，其他產品都在超市商店出售為主，切合近期炒作必需消費品板塊的浪潮。

在北水持續流入下，股價現價預測市盈率已升至99.3倍，就算公司有高速增長，也有少許炒過籠的感覺，想追入短炒的朋友，應以超短綫為主，盡量制定止賺及止蝕位。

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