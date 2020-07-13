【BNO】英對BNO港人開綠燈　海外建「新香港」？　劉兆佳：不需認真對待

港區國安法生效後，英國指會為持BNO香港人及其家人提供入籍英國途徑，中方也就此表示強烈，並會作出反制。全國港澳研究會副會長劉兆佳，接受鳳凰網專訪時表示，英國只是希望吸納香港現有的人才及資金，去支持當地非常困難的經濟。他又回應有人指要在 海外建立「新香港」的言論，是不需要認真對待。

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劉兆佳被問及英國為BNO香港人提供入籍途徑對香港有影響時，他表示，不需要太過理會。雖然英國的做法可讓一些BNO持有人成為英國公司，但他認為，英國真正希望做的，是吸收香港現有的人才跟資金，支持英國現在非常困難的經濟。「我也不相信很多香港人真的會到英國去定居、工作或者是投資。」

他又指，英國的做法違反英國過去跟中國的協議，「根據中英過去的協議，BNO 只是旅遊證件，沒有居留權，所以中國才接受BNO 的安排。」若英國以此讓香港人取得英國國籍，其英國國籍在香港及中國也不會被承認。

「英國其實是趁香港人對香港國安法憂慮的情況下，希望利用BNO 這個安排一方面表示英國對香港人擁有所謂的道義、道德責任，但更重要的是為它自己國家實際利益考慮，希望利用香港人短暫的一些不安的情緒來吸收英國的一些人才跟資金。」

對於有人指要在海外建立「新香港」，劉兆佳指：「不需要過度認真對待。」他稱很難在其他地方建立另一個香港。「香港之所以成功，它有很多條件，包括一些歷史條件，特別是它跟中國的關係是聯繫起來的，不是隨便在把別的地方就可以搞出另外的香港來。 」

他又表示，在1997年之前，已有人提出要在其他地方建立「新香港」，但如果也是無疾而終。