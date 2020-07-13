【下半年部署】下半年要留意的10隻股票 (最終章)

不經不覺，「下半年必須留意的10大股票」推介終於到了最後一篇。新冠肺炎疫情全球大流行，生物科技股由於憧憬推出疫苗推動收入，上半年和科網、物管股一樣成為疫情受惠板塊。由於各地踏入下半年依然錄得確診個案，生物科技股相信依然有得炒。要留意的是，不少生科股仍屬未有盈利的B股, 雖有概念支持但波幅或會較大。研發紀錄突出，並且已錄得盈利的生科股，相信是穩中有升之選。

信達生物 (01801)

剛擺脫B股身份的信達生物，上市未足兩年已累升3.2倍。集團首款新藥「達伯舒」去年獲准上市，首年銷售已突破10億元人民幣，成中國首年最暢銷藥物之一。董事長兼首席執行官俞德超表示，首季即使遭遇新冠肺炎疫情，「達伯舒」銷售仍延續去年強勢，料今年表現將更勝去年。美銀美林指出，基於首季表現，預計達伯舒上半年銷售金額或可達9億元，全年銷售收入將逾20億元，該行也預計，信達下半年將有更多抗體研發的消息公布。

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集團主席俞德超表示，現時集團正進入收穫期，會做更多投資研發，料2030年前將有同類首創藥物上市。他指公司現有兩個新產品正在報批，並將為首個商業化產品「達伯舒」，遞交４至５個新適應症上市申請（ＮＤＡ）。集團展望，截至今年底，連同達伯舒及達攸同共有4個產品上市；截至2025年料有８個產品上市。而在上月，集團亦宣布與全球著名藥廠羅氏集團戰略合作研發腫瘤治療藥，繼禮來及和黃醫藥後再度和海外藥企合作。

相對其他仍具B股身份的生科股，信達生物的優勢在於，研發以外該股亦可透過收購拓展業務爭取收入。以及日後市值水漲船高時，具備躋身恒指成分股的資格，成為石藥集團(01093)，中國生物製藥(01177)的翻版！

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