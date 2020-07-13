【港區國安法】傳台灣計劃加強審查來自香港的投資

▲ 外電引述消息人士指，台灣計劃加強審查來自香港的投資，以防止中國內地的非法資金滲入其經濟。

外電引述消息人士指，台灣於港區國安法生效後，計劃加強審查來自香港的投資，以防止中國內地的非法資金滲入其經濟，且當局正關注8大關鍵行業，包括銀行、能源、通訊傳播等有否涉及中資背景。

據悉，台灣一向將香港及澳門的投資視為外資，擁有較大的投資範圍，並沒有對中國投資一樣施加限制。不過，隨中央向香港實行國安法，令台灣重新評估其與香港的業務往來。

消息人士指，中國資金與港澳資金的界綫愈來愈難以區分，故台灣需要將港區國安法納入考量。消息稱，台灣或根據需要調整法例，賦予台灣合法權利，更嚴格的審查來自香港的投資，以建立防禦機制。

該消息人士又指，正關注一些提供信息服務的技術安全公司是否由中國非法資金資助，而信息安全是國家安全，中國與台灣已展開信息戰（information war）及黑客大戰（hacker war）。

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