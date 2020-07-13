【第三波疫情】呼吸PLAN遇上肺炎　業主蝕讓離場

雖然近期市況好轉，樓價回升，惟疫情爆發第三波，市場再錄蝕讓成交。市場消息指，屯門滿名山1座低層A室，實用面積593平方呎，兩房間隔，剛以670萬元易手。資料顯示，原業主於2016年以約683萬元購入上址，持貨4年易手，現帳面蝕13萬元。值得留意的是，業主當時採用發展商提供的「呼吸PLAN」入市。

約四年前，嘉里建設（00683）推售滿名山時，推出「1838一按計劃」，標榜免入息審查及壓力測試，即市場俗稱的「呼吸PLAN」。計劃期內供息不供本，業主只需繳付樓價兩成，即可上車，成功吸引不少買家採用。該付款計劃列明，第一年免利息；第二及三年利率為P減4厘；第四至五年則為P。換言之，上址業主早前已要供貴息，今次蝕賣單位，或因挨不起貴息。

事實上，今年初，新冠肺炎初爆發時，滿名山已錄蝕讓，業主都是採用「呼吸PLAN」。其實，採用「呼吸PLAN」入市的買家，猶如與發展商對賭，押注未來樓價續升，可以適時沽貨，又或轉按至銀行低息按揭。不過，香港經濟前景未明，業主要轉手不易，更重要的是，採用「呼吸PLAN」入市的買家，財力本身不足，加上銀行又加緊按揭審批，要轉按並不簡單。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！