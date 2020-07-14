【閃‧亮‧人生@iM網欄】香港工業傳奇展覽 Made by HK 「工」不可沒

這個星期參觀了由香港歷史博物館策展、香港工業總會(FHKI)協辦的一個有關工業發展的展覽，名為《「工」不可沒——香港工業傳奇展覽》。

在這百多年裏，香港曾經歷三個工業時代，分別是戰前工業、戰後工業以及新工業時代。原來早於19世紀，香港只有外商發展大型工業，香港人的日常生活用品，主要由家庭式手作業生產，此段時期稱為「戰前工業時代」。

踏入20世紀，香港工業開始萌芽，進入「戰後工業時代」，戰後一些低技術的輕工業湧現，香港亦由轉口經濟蛻變成出口主導的工業經濟體，出口量在全球名列前茅；而在1970年代，香港工業進入全盛期，「香港製造」成為國際認可的品牌，帶動香港人的生活水平大幅提升！

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近廿年，香港再次迎來產業結構性大調整，礙於香港土地問題和願意做工廠勞工的人口減少，我們這群在「新工業時代」打拼的港商，大部份都要將工廠北移，但香港作為決策、設計和推廣基地這地位，依然不變。新生代工業家亦不斷探索以高新技術加創意產業，創造香港品牌的新路向，繼續向前，傳承我們的香港工業。由以往「在香港製造」「Made in HK」，蛻變成「由香港製造」「Made by HK」。

這次參觀確實令我大開眼界！香港歷史博物館的策展團隊非常用心、非常有心思去搜羅和設計整個展覽，展示出了1,200組經典香港工業製品，包括食品業、化妝業、棉紡業、手工業、塑膠業以及家電業極具歷史價值的香港工業品，回顧了香港過百年的工業歷史，看到香港工業真的是「架勢堂」，擁有很多世界之最。

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不看不知，原來早在1965年，本港棉紡織品輸出量已位列世界第三位！在1970年代的工業全盛時期，「香港製造」成為國際品牌，當時香港的四大工業包括：紡織及製衣業、塑膠及玩具業、鐘錶業和電子業；1975年全香港工廠數目達到31,000家，勞工人數接近50萬人，1985年工廠總數更達48,000家，勞工人數超過89萬人，其後才逐漸回落。而1970年在世界商品貿易出口排名20，貿易出口總值超過150億港元，當中81%是本地產品出口。

看畢整個展覽發現原來香港世界第一還有很多，時至今日，若以轉口一併計算，香港仍為全球十大商品輸出地！

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這次我帶同92歲高齡的外婆，舅父以及我的兒子一起去參觀展覽，看得最投入、最入神的，竟然是我的外婆！大家彷彿走進了時光隧道，一幕一幕的老香港情景、一幕一幕的香港故事，見證着香港過去多年由小漁港蛻變成今天這個世界知名的時尚新都市，四代人，於香港出生、長大，不但讓我們回顧了很多美好的童年回憶，最開心的是可以和自己下一代分享自己兒時成長的香港，讓兒子親眼看到我兒時飲茶時在茶樓用的搪瓷痰罐、大笪地食大排檔用的大光燈、屋企用的駱駝牌熱水壺、制水時用的紅A膠水桶，在「PatPat」有親筆簽名的椰菜娃娃...很有意思！

我作為香港工業界的一份子，也沾了小小光。正如在展覽開場時播影的短片所述：「謹將這個展覽，獻給所有曾為香港工業付出努力的香港人。」在此，對工業界的前輩們和同業包括所有「工廠妹」們致敬！

謝謝各位香港工業仝人～「工」不可沒！

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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