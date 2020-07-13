  • 33°C
香港時間 : 2020713日 (一) 17:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

禁酒令對付新冠肺炎疫情 南非超市也不准賣

環球社會熱點 16:19 2020/07/13

分享：

【新冠肺炎南非疫情】禁酒令對付新冠肺炎疫情 南非超市也不准賣

香港新冠肺炎疫情「第三波爆發」重推限制措施之際，南非疫情也在持續擴大。南非政府為對付新冠肺炎疫情，今年內第2度頒佈禁酒令，全面禁止酒精飲品銷售。南非政府批評，部分民眾至今仍在搞狂飲派對，協助病毒傳播，認為頒禁酒令防疫有必要。

南非新冠肺炎疫情確診人數至今超過27.6萬人，排在英國之後全球第9多，並為非洲第1。南非疫情已造成近4,100人死亡，當地上周單日確診病例更破紀錄，達到近1.4萬宗。

南非政府周日（12日）頒佈當地今年來第2次禁酒令，維期3個月，期內禁止分銷和售賣酒精飲品。當局表示，禁酒令是為了減少酒精導致暴力打鬥發生，以減輕醫療機構壓力，為應對新冠肺炎疫情騰出更多床位和資源。

美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家

【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄

南非政府亦同時頒佈宵禁令，並強制民眾在室外必須佩戴口罩。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在電視演講中稱，南非多數人已經自覺採取行動防止疫情擴大，但仍有部分人不負責任，組織派對，發起狂飲，亦有人在人多地方行走也不戴口罩。

南非上一份禁酒令同樣維期3個月，期限在數周前屆滿。當局指，禁酒令可避免民眾醉酒打架，減少家庭暴力，並消除當地民眾流行周末暢飲的習慣。禁酒令失效後，南非確診和入院人數確也大幅提高，促成政府今次重新禁酒。

【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責

【日本疫情】首都圈疫情反彈 經濟大臣：或要求停業

紓解疫情苦困靠耳朵 研究：流行曲節拍11年最輕快

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：方圓之

相關文章

美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
今日
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄
今日
【美國疫情】佛州單日增逾1.5萬確診 打破全美國紀錄
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
今日
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
【日本疫情】大阪亮「黃燈」警號 東京及鄰縣齊告急
今日
【日本疫情】大阪亮「黃燈」警號 東京及鄰縣齊告急
紓解疫情苦困靠耳朵 研究：流行曲節拍11年最輕快
今日
紓解疫情苦困靠耳朵 研究：流行曲節拍11年最輕快
疫情 傳染病 南非 非洲 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 超市 酒吧

上一篇文章

【美國大選分析】特朗普公開戴口罩 兩個覺悟釜底抽薪（訂戶專享）

下一篇文章

美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間17:00）
【印度疫情】「印度周潤發」確診 兒子媳婦同被感染
【印度疫情】「印度周潤發」確診 兒子媳婦同被感染
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？
【美國大選】選情危認低威 特朗普驚無得留低？
韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人
韓媒：北韓逾500人因新冠肺炎死亡 隔離39萬人