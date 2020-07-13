▲ 【新冠肺炎南非疫情】禁酒令對付新冠肺炎疫情 南非超市也不准賣

香港新冠肺炎疫情「第三波爆發」重推限制措施之際，南非疫情也在持續擴大。南非政府為對付新冠肺炎疫情，今年內第2度頒佈禁酒令，全面禁止酒精飲品銷售。南非政府批評，部分民眾至今仍在搞狂飲派對，協助病毒傳播，認為頒禁酒令防疫有必要。

南非新冠肺炎疫情確診人數至今超過27.6萬人，排在英國之後全球第9多，並為非洲第1。南非疫情已造成近4,100人死亡，當地上周單日確診病例更破紀錄，達到近1.4萬宗。

南非政府周日（12日）頒佈當地今年來第2次禁酒令，維期3個月，期內禁止分銷和售賣酒精飲品。當局表示，禁酒令是為了減少酒精導致暴力打鬥發生，以減輕醫療機構壓力，為應對新冠肺炎疫情騰出更多床位和資源。

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南非政府亦同時頒佈宵禁令，並強制民眾在室外必須佩戴口罩。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在電視演講中稱，南非多數人已經自覺採取行動防止疫情擴大，但仍有部分人不負責任，組織派對，發起狂飲，亦有人在人多地方行走也不戴口罩。

南非上一份禁酒令同樣維期3個月，期限在數周前屆滿。當局指，禁酒令可避免民眾醉酒打架，減少家庭暴力，並消除當地民眾流行周末暢飲的習慣。禁酒令失效後，南非確診和入院人數確也大幅提高，促成政府今次重新禁酒。

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責任編輯：方圓之