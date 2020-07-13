【定期存款】恒生半個月兩度減港元定存息 3個月期累計削0.55厘

▲ 恒生自7月至今已兩度減港元定存息，重災區是3個月短存，僅低見0.75厘。

追息族注意！有大行不足半個月兩度減港元定期存款息率，恒生 （00011） 今天（7月13日）調低3個月港元定存年息0.1厘，新息率至0.75厘，罕有跟一年長息看齊，門檻為一萬元的合資格新資金結餘。該行甫踏入7月，即帶頭全面削減息率，如今經歷港元定存息兩連降後，累計已狠削0.55厘。專家以本港疫情陷第3波，以及拆息續低企，料本港經濟的復甦路漫長，而大行再減息，料引爆中小行再跟減。

事實上，恒生於7月開局即減港元定存息，未幾3間發鈔行亦鬥減，致令下半年至今，共10多間大小行已追趕降息快車。

猶記得恒生剛於7月1日回歸假期當天即出手，調低港元定存3個月及半年息，更把一厘息下架。當中削幅最多是3個月期，當天狠削0.45厘，至僅0.85厘；6個月則調低0.1厘，至報0.8厘，尚幸今天的半年期年息暫沒變。

經新一輪劈息浪，目前3個月港元定存的「高息王」是信銀國際的10厘，也是冠全城的超高息。政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定存可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

至於排第2位是現正試業的虛擬銀行、匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，期內可賺息1,125元，但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

那邊廂，中銀香港 （02388） 也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千；此特惠息亦高踞3個月期的季軍。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪