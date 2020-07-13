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【準買家注意】 疫情下料銀行快實行彈性上班　專家籲買家預留3個月完成交易期

股樓投資 15:50 2020/07/13

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本港新型肺炎疫情惡化，出現第三波爆發，打從上周以來，開始有大型企業重啓在家工作（Work from home）防疫措施，其中銀行界別中，恒生銀行（00011）已宣佈員工於本星期起實行彈性上班工作安排，以加強防疫。該行指除前線和提供必須服務的員工外，所有人將分組交替在家中工作，一方面可繼續提供銀行服務，亦可盡量減低病毒傳播風險。

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相信之後會有更多大型銀行重啟2、3月份時疫情高峰期的部署，安排員工分批在家工作，由於銀行部分審批按揭的程序務必要在公司進行，當時按揭審批的進度或多或少受到影響，部份按揭審批的時間拖長至2至3個月才完成，影響業主完成物業交易。

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中原按揭董事總經理王美鳳指出，銀行相繼重啟防疫居家工作安排，將無可避免地影響按揭審批時間再度延長，建議買家預留較長完成交易期達2個月或以上，如按保個案「塞車」情況更為嚴重，更需預留3個月時間，以便銀行有足夠時間批出按揭，申請人宜多找數間銀行以確保有銀行能在完成交易前成功批出按揭。

此外，隨著近日港元呈強勢，金管局連番向市場注資，銀行結餘進一步增至逾1,700多億元水平，銀行流動性增加下，與樓按相關的1個月拆息進一步回落至周一（13日）的0.38%，屬於自2017年6月14日（0.36736%）後近三年新低，H按息低至介乎1.68%至1.88%水平，每月供樓利息開支節省高達33%。
王美鳳舉例指，以貸款額400萬元、年期25年、H按低至H+1.3%為例，今日1個月拆息0.38%計之實際按息1.68%，每月供款為16,337元，對比P按封頂息率2.5%計劃，每月供款減少1,607元(-8.9%)，每月利息開支節省2,733元 (-32.8%)。

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王美鳳估計料拆息仍有機會進一步下跌至較趨近美息(現時1個月美元拆息約0.18%)，即使銀行上調按息以抵銷拆息跌幅，但預期今年按息仍處於2厘之下低水平，年內H按息可介乎1.6%至1.9%。她又指，現時美國疫情仍嚴峻，超低息及寬鬆貨幣政策須長時間維持，美國聯邦儲備局已預計目前低息水平須維持至2022年，並持續無限量QE，港息跟隨美息下，意味本港息率在較長時間仍維持甚低水平，近月樓市向好，或吸引部份資金流入樓市，加上息率下降減借貸成本，對樓市帶來支持。

由此可見，剛購入物業或準備入市的買家，可趁現時樓按息率處於低位，加快尋找合適的銀行承辦按揭，也要跟預留較充裕的時間讓銀行審批按揭。

 

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撰文 : 陳詠妍

在家工作 物業交易 疫情 拆息
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