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【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記

商業 15:51 2020/07/13

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本地口罩商「家港口罩」決定捐出100萬個口罩予辦學團體、學校、慈善機構、弱勢社群。（家港口罩提供圖片）

本地疫情第三波爆發，本地口罩商「家港口罩」決定捐出100萬個口罩予辦學團體、學校、慈善機構、弱勢社群。現可填寫表格登記，料登記後兩周可到該公司取貨。

「家港口罩」指出， 各社福機構，中小學校，或任何服務弱勢的團體，如願意為分發口罩給予其服務群體，現可填寫表格登記。（https://forms.gle/5P3CNbC88eV5XfAT8）該公司預計，登記後一週內收到通知，通知後一週內可到公司取貨。

登記者必須承諾以下３點：
1. 同意「家港口罩」公開其登記機構及得到的口罩數量
2. 在公開場合向機構服務對像及公眾說明所得到口罩的分派方法
3. 90% 口罩在一個月內，免費轉贈服務對像 

同時，部份口罩亦會在街頭派送，務求大眾可從多個渠道獲得口罩。由即日起至７月底，「家港口罩」的五層納米口罩亦由原來130元/30個，減價至100元/30個。

據了解，其口罩規格如下：
－採用納米濾膜
－BFE+PFE>99%
－香港製造 
－無塵車間達到 ISO Class 7 under 14644-1 標準或以上

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責任編輯：葉泳珊

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